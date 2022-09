Reino Unido: Funeral de Estado de Isabel II será em 19 de setembro, em Londres

Essa data, uma segunda-feira, também será feriado em todo o Reino Unido, conforme autorizou neste sábado o novo rei, Charles III, em uma de suas primeiras ordens.

É esperada a presença de diversos líderes mundiais, entre eles o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e de representantes de casas reais no funeral de Isabel II, que morreu na quinta-feira passada, no castelo de Balmoral, na Escócia, aos 96 anos.

Antes do funeral, haverá um velório de quatro dias no Westminster Hall, o edifício mais antigo do complexo do Parlamento, onde o público poderá prestar homenagens.

De acordo com um comunicado que estabelece a programação para os próximos dias, o corpo de Isabel II está atualmente no salão de baile do Castelo de Balmoral, de onde será levado no domingo para o Palácio de Holyroodhouse, em Edimburgo.

Lá, ficará deitado na Sala do Trono até a tarde de segunda-feira, quando será levado em procissão para a Catedral de Santo Egídio, na capital escocesa.

Família real

O rei Carlos III e membros da família real participarão da procissão e de um serviço na catedral para receber o caixão, que permanecerá em velório para que os escoceses possam se despedir da soberana.

Um dia depois, na terça-feira, 13, o caixão viajará do aeroporto de Edimburgo em avião da Força Aérea Real para Northolt, a oeste de Londres, acompanhado pela princesa Anne, filha de Isabel II, e de lá para o Palácio de Buckingham de carro.

Na tarde de quarta-feira, os restos mortais serão transportados em procissão de ônibus da Artilharia Real até Westminster, onde o velório começará até o funeral de Estado no dia 19.

Uma vez em Westminster Hall, o arcebispo de Cantuária, primaz da Igreja Anglicana, conduzirá um serviço no qual o rei e a sua família estarão presentes.

Na manhã de 19 de setembro, o caixão será transportado em procissão pelos poucos metros entre Westminster Hall e a Abadia para o serviço fúnebre. Depois, será levado para Wellington Arch e de lá para a Capela de São Jorge no Castelo de Windsor, nos arredores de Londres, ao longo de um caminho conhecido como "Long Walk" ("Longa Caminhada"), onde ocorrerá uma última cerimônia religiosa antes do enterro.