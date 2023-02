Rei de Espanha discute Putin e negócios em Angola

A invasão russa da Ucrânia, "absolutamente injustificada, afeta seriamente todos os continentes", afirmou o rei de Espanha esta quarta-feira (08.02) no Parlamento angolano, no final de uma visita de três dias ao país.

Filipe VI pediu aos países que unam forças para defender os princípios elementares do direito internacional.

"Hoje, mais do que nunca, os países amigos têm de preservar uma ordem internacional justa, baseada em regras que têm como pedra angular o respeito pela soberania nacional e a integridade territorial de todos os Estados", afirmou.

Durante a visita de Filipe VI, Angola e Espanha reforçaram os laços de cooperação.

O monarca participou no Fórum Empresarial Angola-Espanha e disse que o intercâmbio económico e comercial entre os dois países está cada vez melhor.

"Quero nesse ponto destacar a conexão aérea direta que se está a consolidar e que é um grande ativo para as empresas dos dois países, que está a potenciar as relações em todos os domínios".

Ajuda para a diversificação económica

Espanha compra sobretudo petróleo a Angola, e as exportações têm aumentado nas últimas décadas. Espanha vende a Angola camiões de distribuição e escavadoras. Mas, segundo Filipe VI, há espaço para mais.

Reis de Espanha estiveram em Angola durante três dias Foto: Luis Tejido/Agencia EFE/IMAGO

A delegação do rei espanhol era composta por representantes de mais de 60 empresas, entre elas a "La Liga" e a polémica "Indra", que tem prestado serviços nas eleições angolanas e que a oposição acusou de práticas fraudulentas – algo negado pela empresa.

Depois de participar no fórum empresarial, Filipe VI discursou à tarde no Parlamento angolano, tendo destacado que "a Espanha valoriza positivamente as reformas que Angola tem realizado para promover a seu desenvolvimento económico, diversificar a economia e fomentar a presença empresarial".

Três acordos de cooperação

Por sua vez, a presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, manifestou interesse em estabelecer mecanismos de cooperação interdepartamental entre Angola e Espanha.

"Este voto reforça o nosso entendimento de que as parcerias devem também atingir os vários domínios da vida dos nossos povos e devem assegurar-se em ações de consultas políticas e no intercâmbio de experiências entre todas as instituições públicas, incluindo a nível parlamentar", disse Cerqueira.

Durante a visita do rei espanhol, foram assinados três acordos de cooperação nos domínios dos desportos, formação de diplomatas e indústria. São instrumentos rubricados numa altura em que Espanha se prepara para assumir a presidência rotativa da União Europeia, no segundo semestre deste ano.

O Presidente angolano, João Lourenço, espera que seja dado um foco particular às economias africanas. "Gostaria de vos encorajar a incluir na agenda do vosso mandato as questões relativas ao apoio e financiamento das nossas economias, para ultrapassar e vencer as persistentes dificuldades que enfrentamos, muitas das quais agravadas pelas consequências resultantes da pandemia da Covid-19", disse Lourenço.