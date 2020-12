RCA: Urnas abertas apesar da violência

Os eleitores da República Centro-Africana (RCA) dirigem-se às urnas este domingo (27.12), num ambiente de instabilidade e violência no país.

Agências de notícias relatam a presença das forças de manutenção da paz da ONU próximo às assembleias de voto na capital Bangui para reforçar a segurança.

O Presidente em exercício Faustin Archange Touadéra, concorre a um segundo mandato. Um novo parlamento também será eleito.

O principal concorrente de Touadéra é o antigo chefe de Governo, Anicet-Georges Dologuele, que é apoiado pelo antigo Presidente François Bozizé.

Ambiente hostil

As eleições realizam-se em meio a uma crescente tensão desde a semana passada, marcada pelo estabelecimento de uma coligação entre líderes dos três principais grupos armados, que ocupam grande parte do território da RCA e conduzem uma ofensiva em diferentes partes do país.

Milícias hostis à Touadéra intensificaram os ataques desde que o Tribunal Constitucional rejeitou vários candidatos, incluindo Bozizé.

Faustin Archange Touadéra

Na sexta-feira (25.12), três militares de manutenção da paz das Nações Unidas foram mortos em ataques às forças de segurança interna e à missão da ONU no país, MINUSCA.

A agência da ONU para os direitos humanos advertiu recentemente que a violência armada representa uma séria ameaça à segurança dos civis e ao seu direito de voto.

Touadéra tem lutado para controlar grandes áreas do país desde que foi eleito pela primeira vez em 2016, três anos após a deposição de Bozizé. O Presidente acusa-o de promover a violência que mais recentemente assolou o país.

"É ele que está a organizar isto", disse Touadéra à DW. "Foram eles [a oposição] que provocaram esta violência". Eles mobilizaram os grupos armados. Trouxeram de volta a violência e agora querem irromper para [a capital] Bangui para desestabilizar".

Bozizé, por sua vez, apelou aos eleitores para não votarem e apoiarem a coligação rebelde.

"Meus compatriotas, peço-vos para não irem votar. Fiquem em casa. Deixem Touadéra ir sozinho às urnas", disse numa mensagem de áudio divulgada na internet e autenticada pelo seu partido à agência de notícias AFP.

Dezesseis candidatos, incluindo três mulheres, concorrem à Presidência da RCA. Mais de 1.500 candidatos concorrem aos 140 assentos da Assembleia Nacional. Estima-se que mais de 1,8 milhões de eleitores estão recenseados, mas mais de 598.000 pessoas refugiaram-se nos países vizinhos e não poderão para votar, de acordo com a ONU.

A eleição irá para uma segunda volta se nenhum candidato receber mais de 50% dos votos.

Votação em Bangui

Anos sangrentos

Milhares de pessoas morreram em sucessivas ondas de violência desde 2013. Mais de um milhão de pessoas, num país com 4,9 milhões de habitantes, foram forçadas a fugir das suas casas.

Uma intervenção militar francesa em conjunto com a MINUSCA, a missão de paz da ONU, estabilizou temporariamente o país desde que foi assinado um acordo de paz em 2019, mas a violência continua a aumentar.

Também de acordo com a ONU, os rebeldes estão a ser apoiados por Bozizé e os recentes ataques às forças de manutenção da paz tiveram como objetivo suspender o processo eleitoral.

"Hoje, são desordeiros como Bozizé que querem sabotar o processo eleitoral, porque não lhe é permitido ser candidato. Eles fomentam o medo na população", disse Mankeur Ndiaye, o representante especial da ONU para a RCA, à DW.

"Temos de lutar por uma eleição credível", acrescentou.

O recente aumento dos combates levou a Rússia e o vizinho Ruanda a destacar tropas para o país.

Quando perguntado pela DW sobre a presença de militares russos na RCA, o Presidente Touadéra respondeu: "Nós somos amigos".

"As nossas relações com este país [Rússia] datam dos anos 60", disse ele. "A República Centro-Africana é um país frágil e em situação de pós-conflito. Portanto, aqui queremos que a nossa cooperação com os nossos amigos seja complementar", acrescentou.