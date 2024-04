Rússia envia tropas e formadores militares para o Níger

Militares russos já se encontram em Niamey para treinar soldados do Níger e instalar um sistema de defesa aérea. A Rússia tem tentado estabelecer laços mais fortes com países africanos governados por juntas militares.

O Ministério da Defesa da Rússia enviou pessoal militar e formadores para o Níger na quarta-feira (10.04) para instalar sistemas e formar soldados, informou a televisão estatal RTN.

O canal nigerino mostrou pessoas e bens a serem descarregados de um avião de carga militar, com imagens de aviões russos Ilyushin-76.

O envio de pessoal russo para o país africano faz parte de um acordo recente entre o líder da junta militar do Níger, Abdourahamane Tchiani, e o Presidente russo, Vladimir Putin. Os dois países estão a tentar aumentar a cooperação.

"Estamos aqui para treinar o exército nigerino" e "para desenvolver a cooperação militar entre a Rússia e o Níger", disse à RTN um instrutor vestido com camuflagem e com a maior parte do rosto coberto.

O canal informou ainda que a Rússia também planeia instalar um sistema antiaéreo.

Laços tensos com o Ocidente

A crescente proximidade da junta com a Rússia suscitou o alarme dos Estados Unidos da América. Em março, a junta nigerina declarou ter revogado um acordo com o governo dos EUA que permitia a presença de tropas americanas em duas das suas bases

Cerca de 1000 militares norte-americanos operaram a partir do país até 2023, e o governo dos EUA também construiu uma base de drones que custou mais de 100 milhões de dólares (92,7 milhões de euros).

Cimeira Rússia-África: Amizades em tempos de guerra To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Entretanto, a Alemanha continua a operar uma base aérea na capital do Níger, Niamey.

Golpes de Estado multiplicam-se

O Níger e os seus vizinhos Mali e Burkina Faso assistiram a vários golpes militares nos últimos anos. As juntas destes países puseram termo a acordos militares de longa data com a antiga potência colonial, a França, e formaram a Aliança dos Estados do Sahel (AES).

A Rússia intensificou os seus esforços para estabelecer relações mais fortes com as nações africanas, posicionando-se como uma potência militar sem passado colonial.

Antes do golpe militar de julho passado, o Níger e os EUA, a França e alguns outros países europeus estavam a cooperar na luta contra as milícias islamistas na região do Sahel.

A violência tem aumentado na região desde os golpes, com um aumento de 38% registado na região central do Sahel em 2023, de acordo com o Projeto de Dados sobre Localização e Eventos de Conflitos Armados (ACLED), com sede nos EUA.

A Organização Internacional das Migrações (OIM) revelou na segunda-feira (08.04) que há 3 milhões de pessoas deslocadas, à medida que se instala uma crise humanitária na região.