Quénia suspende envio de agentes policiais para o Haiti

O Quénia decidiu suspender o envio de polícias para o Haiti no âmbito de uma missão internacional apoiada pela ONU. A decisão foi justificada com a demissão, na terça-feira, do primeiro-ministro haitiano.

O Haiti prepara-se para um conselho presidencial de transição, após a renúncia do primeiro-ministro Ariel Henry, mas permanecem dúvidas sobre a melhoria da situação no país, devastado pela violência de gangues. Um sinal de que a situação continua longe de estar estabilizada foi a decisão do Quénia, que suspendeu na terça-feira (12.03) o planeado envio de agentes policiais para o Haiti, no âmbito de uma missão internacional apoiada pela ONU.

Em reação, Matthew Miller, porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, minimizou o anúncio de Nairobi, afirmando acreditar que não será necessário o adiamento do envio da missão: "É natural que o Quénia queira saber que existe um Governo que os pode acolher e que lhes pode pedir para enviar uma missão. É um passo apropriado numa altura em que se aguarda a nomeação de um conselho de transição presidencial, que nomeará um novo governo. Pensamos que este conselho deverá ser formado num futuro muito próximo, o que abrirá caminho para que esta missão prossiga".

Quénia pretendia ajudar o Haiti a realizar eleições

Nas últimas semanas, confrontos entre a polícia e gangues armados provocaram uma onda de violência que levou a uma crise política e social no Haiti – o que levou o Governo queniano a anunciar o envio de mil agentes para o país, para apoiar a polícia local na criação das condições de segurança necessárias para a realização de eleições livres e justas.

No entanto, a decisão gerou alguma controvérsia entre os quenianos. Muitos cidadãos dizem discordar do envio destes agentes para o Haiti por não estarem asseguradas as condições de segurança necessárias. A estes, o ministro do Interior, Kithure Kindiki respodeu: "O Quénia é a nação que lidera a missão, mas há muitos outros países que se comprometeram a contribuir com tropas, e isto decorre do mandato do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Por isso, faz parte das nossas obrigações internacionais."

Manifestante em Porto Príncipe carrega caixão com foto do premiê Ariel Henry e bandeira dos EUA Foto: Joseph Odelyn/AP Photo/picture alliance

Analistas: Demissão do primeiro-ministro Ariel Henry complicou situação

Em entrevista à DW, o analista político Haruun Isaack diz também que a demissão do primeiro-ministro do Haiti tornou a situação ainda mais complexa: "Ainda ontem, os Estados Unidos defendiam que o Quénia devia acelerar o envio da missão policial que supostamente lidera.

"Que hipóteses existem para a polícia queniana ir intervir e apoiar o Governo do Haiti, se é que existe governo no Haiti, se o Presidente foi morto e o primeiro-ministro se demitiu? Quem é o governo agora?" questiona Isaack.

A demissão de Ariel Henry foi exigida pelos gangues, que controlam cerca de 80% da capital Porto Príncipe, como moeda de troca para pôr fim a esta onda de violência que, até à data, já desalojou mais de 15 mil pessoas. Sem Presidente nem parlamento, o Haiti não tem eleições desde 2016. A violência no país aumentou quando a 28 de fevereiro se soube que Henry, que deveria ter deixado o cargo no início de fevereiro, se tinha comprometido a realizar eleições apenas em 2025.