Primeira associação LGBT em Angola espera mudanças  

"Pop Color": O artista das ruas de Luanda

Talento e técnica

"Pop Color" é o nome artístico do angolano João Ferreira, de 58 anos, que pinta desde a sua adolescência. Nascido na província do Uíge, no norte de Angola, ele viveu durante 20 anos em Portugal - onde aperfeiçoou o seu talento para a arte com a técnica de transformar fotografias em desenhos a lápis de carvão.