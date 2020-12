Presidente guineense reúne-se com líderes das bancadas parlamentares

África em 2021: Ano novo, vida nova... ou nem por isso?

"Showdown" político no Uganda

Operações policiais contra a oposição, tiroteios, protestos com dezenas de mortos: As imagens da campanha eleitoral do Uganda estão a causar preocupação em todo o mundo. A 14 de Janeiro, o povo vai votar entre o Presidente no poder desde 1986, Yoweri Museveni, e o músico, Robert Kyagulanyi, também conhecido por Bobi Wine. No entanto, os analistas duvidam que as eleições sejam livres e justas.