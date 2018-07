Presidente angolano exonera comandante-geral da Polícia

Por decreto, o chefe de Estado angolano exonerou Alfredo Mingas "Panda", a pedido do próprio. Para o cargo de comandante-Geral da Polícia Nacional foi nomeado o comissário-chefe Paulo Gaspar de Almeida, até aqui segundo comandante-geral da corporação, segundo uma nota da Casa Civil do Presidente da República, citada pela imprensa angolana. O número dois da Polícia Nacional passa a ser o comissário-chefe António Pedro Joaquim Kandela.

As mudanças na corporação ocorrem uma semana depois de um acidente de viação na Avenida Comandante Gika, arredores de Luanda, na noite de terça-feira (24.07), em que esteve envolvido o agora ex-comandante-geral da Polícia Nacional. Duas pessoas morreram numa colisão entre duas viaturas, uma delas pertencente a Alfredo Mingas "Panda", que ficou ferido no acidente.

Segundo um comunicado do Ministério do Interior, o então comandante-geral da Polícia Nacional transitava no sentido sul-norte, tendo a viatura que conduzia colidido com outra que saía do interior de um bairro, por caminho rural, para aceder à via principal.

