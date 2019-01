"Estou num país mudado, um país que está a crescer e a renovar-se. Admiramos a coragem que a [Etiópia e os seus governantes] tiveram para começar com estas reformas", disse o chefe de Estado alemão em Addis Abeba, a capital etíope.

O caminho que a Etiópia tem seguido poderá contribuir para a mudança da imagem que os europeus têm de África, que continua a ser vista como um continente de "crises e conflitos", lembrou Frank-Walter Steinmeier.

Desde que assumiu o cargo, em abril de 2018, o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, levou a cabo uma verdadeira transformação democrática num dos países mais pobres do mundo. Libertou milhares de presos políticos e prendeu vários generais e agentes dos serviços secretos.

Frank-Walter Steinmeier encontrou-se com Abiy Ahmed em Addis Abeba

A reconciliação com a vizinha Eritreia foi outra das suas grandes conquistas. No entanto, continuam a existir grandes desafios no país como os conflitos étnicos e os elevados níveis de desemprego.

Consciente desta realidade, o Presidente alemão, que esteve reunido com o reformista Abiy Ahmed, disse por isso que é preciso ter paciência, pois as reformas em curso precisam de tempo para se fazerem sentir.

"Etiópia é um exemplo"

Steinmeier elogiou ainda a nomeação de mulheres para metade dos cargos políticos do país. Etiópia está a demonstrar o seu compromisso, não apenas com a democracia, mas também com uma maior participação das mulheres na sociedade.

Ouvir o áudio 03:07 Ao vivo agora 03:07 min Presidente alemão elogia reformas na Etiópia

"A Etiópia é um exemplo mesmo para além do continente africano. Não há muitos governos na Europa onde as mulheres ocupam metade dos cargos políticos", disse o Presidente alemão numa conferência de imprensa, esta segunda-feira (28.01), onde também esteve presente a sua hómologa, Sahle-Work Zewde.

A Presidente da Etiópia agradeceu as palavras de Steinmeier e disse que esta é uma visita que acontece no momento certo. "A sua presença aqui mostra que há uma mudança de mentalidade no que toca ao apoio aos países. Não se deve esperar até que tudo esteja a correr bem e em ordem para avançar para uma parceria mais sólida", sublinhou Sahle-Work Zewde.

A acompanhar o Presidente Steinmeier nesta visita está uma delegação de investidores. Entre as empresas representadas estão a Volkswagen e a Siemens.

Esta terça-feira (29.01), o chefe de Estado alemão vai visitar as igrejas de pedra de Lalibela, no norte do país, classificadas como Património Mundial da UNESCO. No último dia da sua visita, Steinmeier vai encontrar-se com altos representantes da União Africana, cuja sede é em Addis Abeba.