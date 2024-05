Presidenciais no Chade: Elevada desilusão entre os eleitores

Os chadianos vão às urnas esta segunda-feira para pôr fim aos três anos do Governo de transição. No entanto, a moral está em baixa no país africano e as esperanças de uma verdadeira mudança e renovação são escassas.

As eleições presidenciais estão em curso no Chade, após três anos de uma transição tumultuada, desencadeada pela morte do marechal Idriss Deby Itno em abril de 2022. Desde então, o país tem enfrentado desafios significativos, que culminaram na ascensão do general Mahamat Idriss Déby Itno como líder da transição.

A transição, que visa restaurar a ordem constitucional, foi marcada por controvérsias desde o início. Em outubro de 2022, protestos contra a prorrogação da transição resultaram em fatalidades, destacando as tensões dentro do país. Succès Masra, presidente do partido Transformers, foi forçado ao exílio, apenas para retornar posteriormente em meio a um acordo internacional.

No entanto, desde sua nomeação como primeiro-ministro em janeiro de 2024, Masra tem enfrentado uma série de desafios, incluindo crises de combustível e cortes de energia, gerando crescente insatisfação entre a população.

Além das questões internas, o Chade também enfrenta uma crise de refugiados sudaneses, embora as preocupações de segurança não devam dominar as decisões dos eleitores, de acordo com Ahmat Dabio, presidente do Centro de Estudos sobre Desenvolvimento e Prevenção do Extremismo (CEDPE).

Dabio ressalta que as prioridades dos chadianos incluem problemas como a escassez de recursos básicos e a corrupção, destacando o cansaço da população em relação à guerra e a relutância em se envolver em conflitos regionais.

Apesar de ser um país produtor de petróleo, mais de 42% da população chadiana vive abaixo da linha da pobreza, evidenciando a necessidade urgente de mudanças.

Estas eleições ocorrem na ausência do opositor Yaya Dillo, que foi morto num ataque à sede do seu partido. Dez candidatos, incluindo Succès Masra e Mahamat Idriss Déby Itno, estão na disputa, com a esperança de que esta eleição encerre a transição.

Voto étnico

Apesar das divisões étnicas que já foram proeminentes, observadores como Allasembaye Dobingar acreditam que os chadianos estão a distanciar-se delas em busca de estabilidade.

Dobingar destaca a recepção favorável a Masra em áreas que tradicionalmente apoiavam Idriss Déby, refletindo a percepção de mudança na população. No entanto, o crescente apoio a Masra também aumenta o risco de contestações eleitorais, alerta Dabio.

À medida que os chadianos exercem seu direito de voto, o futuro político do país permanece incerto, com a esperança de que estas eleições marquem o início de uma nova era de estabilidade e desenvolvimento.

Uma mulher na corrida presidencial

Para Lydie Beassemda, de 57 anos, o dia 6 de maio é uma data importante. Beassemda é uma das dez candidatas, mas a única mulher a disputar o cargo público mais importante do país centro-africano.

Numa entrevista recente à DW, contou que foi o seu pai que fundou o Partido para a Democracia Completa e Independência (PDI), o que faz com que a carreira política seja um assunto de família para ela.

"Eu queria ajudar e oferecer uma pausa àqueles que estavam lá e que se tinham cansado um pouco da luta", disse Beassemda, que desde 2018 está à frente do partido.

A candidata presidencial Lydie Beassemda quer desafiar o status quo no seu país Foto: Privat

Mas as cartas podem não estar a seu favor. Após três décadas de regime autoritário sob o comando do Presidente Idriss Deby Itno, o país assistiu a uma transição perfeita do poder para o seu filho Mahamat Idriss Deby.

Mahamat tem governado o Chade como chefe de uma junta militar desde a morte do seu pai em 2021 e é considerado o mais provável vencedor das eleições.

Eleição em pleno caos

A votação está a decorrer em circunstâncias difíceis. Vários problemas de segurança em toda a região também afetaram diretamente o Chade, desde as insurreições islamistas nos países do Sahel da África Ocidental até à guerra em curso no Sudão.

Centenas de milhares de refugiados que fugiram do Sudãoinstalaram-se nas províncias orientais do Chade.

No meio desta turbulência, os países europeus também estão a prestar muita atenção aos acontecimentos na região e à sua volta: Com a expulsão das forças armadas europeias e americanas da maioria dos países do Sahel e a consequente perda de influência na região, o Ocidente agarra-se em grande medida ao Chade como único parceiro restante.

Entretanto, os grupos armados proliferam no norte do país, onde o controlo governamental é consideravelmente reduzido. Os habitantes do norte têm-se queixado de que os políticos se esqueceram deles nestas eleições. Nenhum dos dez candidatos se deslocou ao norte durante as respetivas campanhas.

"É uma eleição que diz respeito a todos os chadianos, por isso a campanha deveria abranger todo o país", disse o comerciante Younouss Ali, na cidade de Miski, no norte da província de Tibesti. "Porque o Presidente que vai ser eleito será o presidente de todos os chadianos. Infelizmente, aqui somos negligenciados, ninguém vem explicar-nos porque devemos votar ou perguntar-nos o que queremos ou o que nos preocupa."

A oposição enfraquecida do Chade

Entretanto, na capital, N'djamena, o braço de ferro político no período que antecedeu o escrutínio registou algumas reviravoltas surpreendentes nos últimos meses.

Umimpasse entre Mahamat e os seus rivais mais ferozes, no final de fevereiro, colocou o país à beira do abismo e levou a que o seu opositor e possível adversário Yaya Dillo fosse morto pelas forças de segurança. Os observadores descreveram este facto como uma execução política.

Entretanto, algumas das outras figuras políticas em competição viram os seus pedidos de candidatura recusados pelo conselho eleitoral.

O mais proeminente desafiador do presidente interino Mahamat Deby é o primeiro-ministro Succes Masra.

Diz-se que o primeiro-ministro Succes Masra, na foto com seu homólogo francês Gabriel Attal, tem pouca influência na política chadiana Foto: Lafargue Raphael/abaca/picture alliance

O fundador do partido da oposição Les Transformateurs liderou uma série de protestos contra a junta militar de Deby em outubro de 2022, que foram violentamente reprimidos pelas forças de segurança do Chade. Centenas de pessoas foram mortas, segundo os manifestantes.

Masra fugiu do país, mas regressou para ocupar o cargo de primeiro-ministro interino, depois de ter sido alcançado um acordo sob os auspícios do Presidente da República Democrática do Congo (RDC), Felix Tshisekedi. No entanto, esta ação fez com que Masra perdesse muita credibilidade junto dos opositores à dinastia Deby.

País continua dividido

Muitos continuam a duvidar da motivação da candidatura de Masra: várias figuras da oposição e analistas consideram que a sua nomeação não passa de uma mera estratégia para legitimar a esperada eleição do Presidente interino Mahamat Deby.

O próprio Masra rejeita essas críticas, afirmando que se candidatou para "pilotar e não co-pilotar" o seu país.

Saleh Kebzabo, um antigo opositor que antecedeu Masra como primeiro-ministro, alertou para o caos que se aproxima: "Não esqueçamos que o primeiro-ministro Masra é o autor dos [protestos de] 20 de outubro que custaram ao Chade mais de 300 vidas, segundo os seus próprios números. Não são os meus números", disse Kebzabo à DW. "E hoje, penso que ele está de volta para semear o mesmo grão de divisão".

Masra, entretanto, tem uma posição diferente. Numa entrevista à DW, apresentou-se como o candidato de um povo que procura "justiça, igualdade e mudança".

"Uma das grandes tragédias do povo chadiano é o facto de ser prisioneiro de um sistema em que nunca escolheu os seus líderes", disse Masra.

Preocupações com a transparência

Mas até que ponto as eleições poderão ser livres e justas? Nas últimas semanas, os observadores notaram o envolvimento de militares na campanha de Mahamat Deby, ele próprio um general do exército. Foram mesmo vistos soldados a colocar os cartazes gigantes da campanha de Mahamat, incluindo oficiais superiores.

Para o ativista dos direitos humanos Jean-Bosco Manga, esta situação é problemática em vários aspetos. "A interferência do exército na política pode comprometer o processo democrático e enfraquecer as instituições", disse Manga à DW. "Quando o exército se envolve na política, isso pode fazer com que o público perca a fé".

Mais recentemente, uma discussão sobre os procedimentos relativos à publicação dos resultados também causou um escândalo público. De acordo com a nova lei eleitoral, os delegados do eleitorado e as assembleias de voto que assistem à verificação dos resultados não poderão tirar fotografias dos documentos finais assinados, anunciou a comissão eleitoral.

A Comissão alegou que esta medida se destinava a evitar a fraude.

Agnes Ildjima Lokiam, que lidera uma rede da sociedade civil de delegados de observação eleitoral, refuta esta posição: "Falamos de eleições livres e transparentes", disse Lokiam à DW.

"É quando as pessoas filmam as atas que a transparência é alcançada", afirmou, acrescentando que a proibição de filmar os resultados representa um passo atrás para a democracia.

Beassemda não desiste

Apesar das suas ambições, a aspirante presidencial Lydie Beassemda sabe que as realidades no terreno estão a trabalhar contra ela.

"O nível de cultura política ainda é fraco no Chade", diz à DW. "Como mulher, é ainda pior, porque os homens não aceitam que ocupemos o mesmo espaço político."

Apesar de tudo, Beassemda mantém a sua visão política de criar um Estado federal chadiano, apesar das adversidades que se lhe deparam.

"Seria ilógico para nós não concorrer a estas eleições", declarou à DW. "Se não concorrermos, isso significa que já desistimos, que abandonámos a nossa luta."