Política / Sociedade

Muitas pessoas afirmam que o continente precisa de boa liderança – políticos que usem o seu poder para lutar contra a pobreza e criar um continente pacífico e próspero.

Uma base de conhecimento para os líderes políticos de amanhã

Os programas apresentam os futuros líderes africanos e a sua visão relativamente ao continente. Dão uma espreitadela à rica história de África e sobre que lições dela se podem aprender tendo em conta os desafios de hoje. E revelam ainda os direitos dos cidadãos africanos – e como estes são violados diariamente.

Também têm a oportunidade de conhecer emigrantes africanos que sonham com uma vida melhor na Europa ao ouvirem a série do "Learning by Ear – Aprender de Ouvido" sobre um dos assuntos mais quentes de África – a migração!

Em todas as séries sobre política e sociedade, o "Learning by Ear – Aprender de Ouvido" pretende dar-vos – a vocês, que formam a geração dos futuros líderes africanos – o conhecimento de que necessitam e uma voz para expressarem as vossas ideias!