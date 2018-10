Paul Biya declarado vencedor das presidenciais nos Camarões

O Tribunal Constitucional, dominado por partidários de Paul Biya, que governa o país desde 1982, começou esta segunda-feira (22.10) a divulgar os resultados da votação.

O Presidente mais velho do continente africano obteve 71,28% dos votos, consolidando-se, assim, como o segundo líder de África há mais tempo no poder, logo atrás do Presidente de Guiné Equatorial, Teodoro Obiang.

Biya derrotou oito candidatos, em eleições que contaram com a participação de 53,85% dos 6,6 milhões de eleitores registados. Em segundo lugar ficou o opositor Maurice Kamto, do Movimento para o Renascimento dos Camarões (MRC), com apenas 14,23% dos votos.

Segundo o órgão, o político de 85 anos obteve uma vitória esmagadora em seis das dez regiões do país, preparando-se agora para cumprir um novo mandato de sete anos.

Nas sete regiões estão incluídas as duas regiões anglófonas, a oeste e noroeste do país, onde o Governo tem reprimido brutalmente os separatistas, que boicotaram as eleições. A votação foi interrompida nas áreas anglófonas, onde a taxa de participação foi inferior a 5%, de acordo com o grupo investogativo International Crisis Group.

Tiroteio nas regiões anglófonas

Durante a manhã houve um tiroteio em Buea, capital da região anglófona no sudoeste do país, que nos últimos meses tem sido abalada pela violência , disseram esta segunda-feira à AFP várias testemunhas.

O Governo reforçou a segurança na capital, Yaounde, para onde foram enviados camiões da polícia antimotim e forças de segurança.

No domingo (21.10), as autoridades proibiram uma marcha da oposição na capital comercial, Douala, para denunciar a "fraude vergonhosa e maciça" na eleição. Cerca de 30 pessoas foram presas no local.

O Conselho Constitucional teve 15 dias após a votação para analisar todas os recursos sobre a eleição e rejeitou todas as 18 reclamações. Maurice Kamto, que se declarou vencedor da votação muito antes do anúncio dos primeiros resultados, alegou que seis dos 11 membros do Conselho Constitucional estavam inclinados a favor de Biya.

Kamto foi declarado vencedor na província de Littoral - a única onde até agora não venceu Paul Biya -, onde obteve 38,6% dos votos. O candidato também pediu que a votação seja anulada em sete regiões, citando "diversas irregularidades, casos sérios de fraude e múltiplas violações da lei".

Mais de sete milhões de eleitores foram chamados às urnas a 7 de outubro, com oito candidatos na corrida presidencial.