Patrice Motsepe eleito presidente da CAF

Os melhores jogadores africanos (até agora) do século XXI

Samuel Eto´o

É o jogador africano com mais Liga dos Campeões conquistadas (3) e conquistou dois "Tripletes", com o Barcelona e mais tarde com o Inter Milão. Jogou de 1997 a 2019. Fez parte do início do "Tiki-Taka" do Barcelona, em 2008. Em 2010, com Mourinho, chegou a jogar a defesa direito. Pelos Camarões, ganhou dois CAN e foi eleito o melhor jogador africano do ano em2003, 2004, 2005 e 2010.