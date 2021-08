Nigéria: Dezenas de pessoas raptadas no nordeste do país

A série de raptos na região tem frustrado todos os esforços das forças de segurança para conter os crimes, muitas vezes seguidos de pedidos de resgate, e colocado um desafio ao Governo do Presidente Muhammadu Buhari.

"O número de pessoas raptadas de Rini deve ser superior a setenta e cinco", disse Aliyu Tungar-Rini, um residente da comunidade no noroeste do estado de Zamfara, na Nigéria.

Habu Abubakar, também residente na aldeia de Rini, disse que mais de 80 pessoas foram raptadas pelos pistoleiros, que, segundo ele, vestiam roupas pretas e chegaram em mais de 50 motorizadas.

"A minha loja foi saqueada e poucas coisas me foram deixadas", disse ele.

"Raptaram o meu tio, escapei por pouco à morte", disse Mohammed Dan Auwal, outro residente.

Segundo Dan Auwal, o ataque começou na sexta-feira (20.08) à tarde e durou até às primeiras horas de sábado (21.08), quando os raptores passaram de casa em casa a raptar crianças e idosos.

Um porta-voz da polícia confirmou o rapto, mas recusou-se a fornecer detalhes à Reuters.

Entretanto, à agência EFE o porta-voz da polícia nigeriana, Muhammed Shehu, afirmou que o ataque contou com um grande número de homens armados a entrarem naquela localidade, raptando pelo menos 60 pessoas.

Sem adiantar detalhes, a mesma fonte disse que estava em curso uma operação para resgatar as vítimas de sequestro.

Nos últimos meses, a Nigéria tem registado uma série de raptos, em particular na região norte, o que tem levantado preocupações sobre as capacidades das forças de segurança no país mais populoso de África.

Acredita-se que a maioria dos raptores no norte da Nigéria sejam antigos pastores que procuram dinheiro através dos resgates.

Movimentando-se em motos em grandes grupos, operam nas florestas, dificultando, assim, a sua localização por parte das forças de segurança.

Nos últimos dias foram noticiados o sequestro de nove estudantes de uma escola islâmica no estado de Katsina, no noroeste do país, e um rapto em massa numa escola num estado vizinho.

De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), pelo menos 950 estudantes foram raptados entre dezembro e julho na Nigéria.