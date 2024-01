Niassa: Utentes expectantes com novos terminais rodoviários

Uma das principais estradas da província moçambicana do Niassa, EN13, deverá ter em breve três novos terminais rodoviários. As expetativas dos utentes são grandes, ancoradas na economia da região que ganharia mais vigor.

Três novos terminais rodoviários modernos deverão ser construídos este ano na Estrada Nacional Número 13 (EN13) entre as cidades de Cuamba, Mandimba e Lichinga, na província do Niassa, de acordo com a Administração Nacional de Estradas (ANE).

O projeto está inserido no âmbito do desenvolvimento do corredor de Nacala, e foi financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) num montante ainda não revelado. A iniciativa visa assegurar melhores condições de transitabilidade para automobilistas, passageiros e mercadorias.

Segundo o Delegado da Administração Nacional de Estradas no Niassa, Oreste Zezela, a empresa de consultoria LEA Consulting, Ida, já realizou um levantamento exaustivo dos locais onde serão feitas as obras.

"Vão ser criadas paragens rodoviárias com dormitório, bancos, lojas, centros de saúde, ambulâncias e refeitórios para dar condições condignas aos nossos automobilistas no âmbito do corredor de desenvolvimento de Nacala. Neste momento está em curso a elaboração do projeto executivo para passarmos para outra fase que será o concurso para empreitada desse projeto", explica.

Os países vizinhos usam as estradas moçambicanas para chegarem aos portos (foto ilustrativa) Foto: DW/L. da Conceição

A EN13 é relevante para a rota comercial nacional e para os países vizinhos do interland. A via, nos últimos tempos, tem registado um maior fluxo de transporte de passageiros e de mercadorias.

Impulso económico

Mixaque Lucas, morador de Lichinga, capital de Niassa, conta que, o projeto irá ajudar bastante ao evitar, por exemplo, certos tipo de crimes.

"Essa iniciativa que a administração Nacional de Estradas está a trazer vai, em algum momento, ajudar por exemplo nos casos de roubo em que teremos a polícia perto. Também se estivermos doentes teremos postos de saúde perto de nós e isso vai ajudar, é uma iniciativa louvável e bem-vinda. Estamos com expetativas que seja lançada e possamos viver esse momento de ânimo".

Faria Abílio, transportador interprovíncial, afirma que as paragens modernas poderão ajudar a impulsionar a economia do país e a proporcionar o bem estar dos condutores.

"O projeto é bem-vindo para a população e principalmente para os condutores. A população da área onde serão instalados os terminais rodoviários poderão fazer comércio e progredir. Para os condutores é muito importante ter todos esses serviços de acomodação e alimentação. Enquanto o motorista espera o seu carro abastecer, terá uma boa refeição", diz o transportador interprovíncial.