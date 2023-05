Niassa: "Cooperativas ajudam a tirar-nos da pobreza"

Conceição Matende

Província moçambicana do Niassa foi a pioneira no processo de mapeamento e criação de cooperativas no país. No distrito de Lago, seis cooperativas estão já em funcionamento e os membros dizem-se satisfeitos.