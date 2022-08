Angola

MPLA e UNITA travam campanha 'renhida' no Huambo

A campanha para as eleições gerais está quase a terminar. Na província do Huambo, uma das maiores praças eleitorais do país, a "caça ao voto" continua até ao último minuto. A UNITA quer destronar o MPLA do Governo.

Há várias semanas que Delfim Dumba não pára. O secretário provincial da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) tem andado de terra em terra, de evento em evento, a caçar votos para os "maninhos". A menos de uma semana das eleições, Delfim Dumba confia na vitória do seu partido. A campanha "tem corrido bem", diz o político. "Avaliamos positivamente o ambiente de mobilização, o ambiente de caça ao voto e de educação cívica da campanha eleitoral", disse. Dumba não há dúvida alguma que a UNITA vai vencer as próximas eleições de 24 de agosto. Nas eleições passadas, em 2017, o Huambo foi uma das províncias angolanas onde a UNITA conseguiu maior percentagem de votos, 35,8%. Mesmo assim, o MPLA levou a melhor, com 58,2% dos votos. O Huambo é uma praça eleitoral difícil e estas deverão ser as eleições mais renhidas de sempre em Angola, diz à DW o ativista cívico José Carlos Elavoko. Angola, que futuro? "Votar para melhorar o país" Eleger cinco deputados Cada província elege cinco deputados, mas, segundo José Carlos Elavoko, este ano será muito difícil que um partido arrebate todos esses cinco mandatos – até em redutos do MPLA, como o Cunene, onde o partido conquistou 89% dos votos há cinco anos. Para Elavoko nota que nas províncias como o Cunene, o Cuanza Norte e Malanje o nível de cidadania tem crescido e os partidos da oposição têm conseguido muitos simpatizantes, por isso, tona difícil um partido conseguir eleger cinco deputados. No Huambo, o secretário provincial do Partido de Renovação Social, António Soliya Solende, também está satisfeito pela forma como tem decorrido a campanha eleitoral. Mas chama a atenção para alguns pequenos incidentes, com trocas de acusações ou insultos. "Algumas palavras não são propriamente democráticas, e isso demonstra claramente que alguns não estão dispostos a perder estas eleições." MPLA não quer falar A DW África contactou os secretários províncias do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e da Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA). Apenas José Ukuassapli, da FNLA, respondeu à nossa chamada, mas não quis prestar declarações. A quatro dias das eleições gerais, o bispo reformado da Igreja Metodista Unida de Angola, Emílio de Carvalho, apela aos políticos e militantes dos partidos para manter um discurso de paz e tranquilidade, para transmitir serenidade aos eleitores. E apela ao voto. "Se nós queremos uma democracia implantada no nosso país, não percam esta oportunidade." Eleições Angola 2022: "Vão gostar ou já está?"

