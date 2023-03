Morreu ex-primeiro-ministro de Moçambique Pascoal Mocumbi

Pascoal Mocumbi tinha 82 anos de idade e morreu vítima de doença, segundo avançou o jornal O País.

De acordo com a TV Miramar e o Jornal Notícias, Mocumbi há anos apresentava saúde debilitada e, por isso, já não fazia aparições públicas.

O antigo chefe do Governo moçambicano foi um dos fundadores da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), partido no poder.

Nas redes sociais, são várias as reações à morte de Mocumbi.

O embaixador espanhol em Maputo, Alberto Cerezo, disse no seu perfil no Twitter que recebeu a notícia da morte do ex-PM "com grande tristeza", e lembrou que Pascoal Mocumbi foi também presidente e um dos fundadores do Centro de Investigação em Saúde de Manhiça (CISM).

Pascoal Mocumbi nasceu em 1941. Estudou medicina em Portugal e também em França, no início da década de 1960. Na mesma época, participou na fundação da FRELIMO, tornou-se membro do Comité Central e liderou o Departamento de Informação e Propaganda do Partido, segundo informações da imprensa moçambicana.

Antes de ocupar o cargo de primeiro-ministro em 1994, Mocumbi foi ministro da Saúde e também dos Negócios Estrangeiros de Moçambique na década de 1980.

No início da tarde deste sábado, o Governo moçambicano decretou dois dias de luto oficial no país pela morte de Mocumbi e também anunciou a realização de um funeral oficial, sem avançar mais detalhes.

Notícia atualizada às 15h46 de sábado (25.03)