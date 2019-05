Moçambique: Subida do preço dos alimentos é por causa do ciclone Idai?

A inflação dos preços dos produtos alimentares regista-se desde março no mercado grossista. No mercado central da cidade de Quelimane, por exemplo, há mais reclamações dos revendedores. Queixam-se que não há clientes por causa de subida excessiva dos preços dos produtos.

"As coisas todas subiram de uma única vez, não sabemos o problema que está a acontecer", conta o comerciante Betinho Pedro. "A cebola estava a 1500 e agora compramos a 8 mil, a batata estava a 5 mil, agora está a 7.500. Quando colocamos os preços a 70 meticais por quilograma, os clientes reclamam, dizem que estamos a roubar aos clientes. O alho estava a 1200, subiu para 2500 meticais. Queremos pedir ao Governo para olhar para esta situação, estamos a passar mal", apela.

Há tendências de especulação

A inspetora das atividades económicas na província central da Zambézia, Vera Godinho, em relação aos preços dos produtos básicos alimentares garante: "Tivemos sim no mês de abril oscilação de preço da cebola nacional, disparou até 100 meticais por quilo. Recentemente os preços oscilam entre 80 a 100 meticais o quilograma, digamos que os preços estão estáveis."

Mas ressalva, "embora haja alguns comerciantes com tendências de especulação, os nossos técnicos estão no terreno a controlar os principais mercados."

Egídio Viagem, outro comerciante de Quelimane, admite que teve de aumentar o preço das batatas. "O preço ainda se mantém, está a 6.500 meticais um saco de 50 quilos de batata na venda, vendemos a 70 meticais e o dinheiro não sai, então vamos subir para 80 por quilo porque quando compramos a 6500 meticais e vendendo a 70 não dá lucro. A batata vem de Angonia, na província central de Tete, isso deve-se às cheias, para conseguir a batata lá não é fácil", explica.

A vendedora Amélia Filipe lamenta a subida de preços de produtos básicos alimentares na capital da província da Zambézia. "Nós aqui estamos a sofrer, os produtos estão mais elevados. Uma bacia de banana, está a mil meticais, batata esta sete mil, verdura 35 a 40 meticais, vou vender quanto? como é que vamos vender os produtos aos nossos clientes? Não estou a entender a situação daqui, se é Governo que está a fazer isso aqui, não houve ciclone, ciclone passou na Beira, aqui ninguém sofreu com ciclone", relatou à DW.

Ciclone não é o culpado, entendem autoridades

A inspetora Vera Godinho descarta também a hipótese de a provável especulação de preços de produtos alimentares na cidade de Quelimane ser um efeito do ciclone Idai, como dizem alguns comerciantes.

Vera Godinho, inspetora das atividades económicas na Zambézia

"Não vamos associar a especulação com o ciclone porque a ser assim teria acontecido logo em março e não agora em meados de maio. No olhamos nesse prisma porque mesmo nos pontos afetados pelo ciclone já estão a se erguer. O ponto mais fustigado pelo ciclone foi a cidade da Beira, estamos numa localização que nos permite receber mercadoria de outros pontos do país", justifica Vera Godinho.

Mas o consumidor Esmeraldo Custódio receia que os preços dos produtos alimentares fiquem mais caros nos próximos dias porque se avizinham as festividades de 1 de junho, dia Internacional da Criança.

"O quilo estava a 50, mas agora está a 60 meticais, a batata, a cebola, muita coisa subiu de preço e vão aumentar, não sabemos quando estivermos próximo das festas como as coisas vão estar", lamenta.