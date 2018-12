Moçambique: Rogério Manuel morre em acidente de helicóptero

África em 2018: Entre a esperança e o medo

Combate à corrupção e desigualdade social na África do Sul

No início do ano, o Presidente sul-africano, Jacob Zuma, cede à pressão do Congresso Nacional Africano (ANC) e abandona o cargo, após nove anos no poder. Tem de responder em tribunal por corrupção, lavagem de dinheiro e fraude. O seu sucessor, Cyril Ramaphosa, lança um plano de reforma agrária para lutar contra as desigualdades sociais no país.