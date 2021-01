Moçambique: Mineira Vale condenada a pagar indemnização a camponeses

Agricultura urbana em Maputo: um modelo a ser seguido

Cintura verde

O vale do Infulene é a principal cintura verde da capital moçambicana. A produção de hortícolas é intensa com os agricultores a aproveitar a baixa do rio Milauze, que separa as cidades de Maputo e Matola e a zona da Costa do Sol. A agricultura urbana é praticada por milhares de pessoas. Abnério Matusse, de 26 anos, consegue, assim, alimentar os seus dois filhos.