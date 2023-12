Moçambique: Fim de ano marcado por subida dos preços

Em Maputo, no mercado informal da Praça dos Combatentes, vulgo Xiqueleni, Rachid Sigauque faz compras para as festas do fim de ano, mas admite estar "assustada" com o preço do quilo de frango que está quase nos 5 euros.

"Nestes dias não está a andar muito bem, porque os preços tiveram a tendência de aumentar, então para os consumidores está a ser muito difícil fazer o seu rancho", disse à DW.

A vendedora de frangos Sara Massingue justifica a subida com os custos da criação. "A criação não está fácil, o preço do frango está mais alto, o próprio pinto subiu, a ração não está fácil", relatou. "A procura é menor e o cliente reduziu a quantidade das compras. O cliente que levava dez agora reduziu", admitiu a comerciante.

Subida dos preços dos bens alimentares atinge todo o tipo de produtos Foto: Roberto Paquete/DW

Má-fé dos agentes económicos

O economista Elcídio Bachita justifica a alta subida de preços neste período do ano com a má-fé por parte de quem vende. "Há uma tendência generalizada por parte dos agentes económicos que querem a todo o custo fazer a maximização de lucros prejudicando o consumidor e isto acaba por criar uma subida de preços", comentou.

Mas não foi apenas o frango que ficou mais caro. Um favo de ovos custa agora o equivalente a 5 euros e cinco litros de óleo chega a valer 7 euros.

No mercado Grossista do Zimpeto, o inspetor nacional das Atividades Económicas, Gabriel Chongo, diz ter havido uma variação dos preços e descarta a existência de especulação.

Mercados são local de romaria nesta altura do ano, com milhões de moçambicanos a procurarem produtos para festejarem a quadra natalícia Foto: Roberto Paquete/DW

"Digo variação, porque muitas vezes temos dito que qualquer subida do preço é especulação do preço. Não constitui especulação do preço quando o produto em causa extravasa o limite das margens máximas estipuladas pela lei", considerou.

Mais fiscalização

O economista Elcídio Bachita diz que por estas alturas a Inspeção Nacional das Atividades Económicas (INAE) tem de apertar o cerco aos especuladores, não apenas pelos elevados preços que se praticam nos mercados.

"Mas também no que diz respeito à própria quantidade que é vendida aos consumidores", indicou.

"Por vezes os consumidores são burlados por agentes económicos porque viciam máquinas de pesagem, o que acaba por prejudicar o consumidor", advertiu.

O economista refere ainda que o país é penalizado nos preços dos produtos alimentares básicos por não ter capacidade de produção local.

"Isto é característica da nossa economia, porque noutros países regista-se uma descida significativa dos preços de bens uma vez que as autoridades e agentes económicos nesses países procuram brindar os consumidores com preços relativamente mais baixos", concluiu.