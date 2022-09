Moçambique: Deslocados internos tentam reerguer-se em Gondola

Quando se refugiaram no município de Gondola, província central de Manica, os deslocados viviam em condições deploráveis. Moravam em tendas e dependiam do apoio do Governo, sobretudo para se alimentarem.

Mas, passado algum tempo, muitos deslocados começam a reerguer-se. Já possuem campos agrícolas, estabelecimentos comerciais de pequena escala e casas melhoradas.

Alguns abandonaram as tendas onde viviam e deixaram de viver de esmolas, fruto de um trabalho conjugado entre as vítimas e o Governo.

Passo a passo

Em Gondola, a DW África conversou com Rocha José, que disse estar a progredir devido ao seu negócio no setor da agricultura.

Contou que a última época agrícola foi um sucesso. Conseguiu um boa produção e, com o dinheiro que ganhou, já faz planos. "Pretendo fazer outra coisa que poderá ajudar-me junto da minha família", disse.

Rocha José quer usar negócio agrícola como trampolim para uma vida melhor

Francisco Fabião, pai de oito filhos, também contou à DW África que as atividades agrícolas e comerciais estão a surtir os efeitos desejados entre os deslocados.

"Eu fiz esta banca para sustentar a minha família", contou. "Aqui estamos a viver bem, ao contrário da região onde saí".

"Aqui não há problema nenhum"

Os ataques que afetaram severamente as províncias de Manica e Sofala, na região centro do país, provocaram milhares de deslocados entre 2019 e 2021. A maior parte refugiou-se no distrito de Gondola, tida como uma das regiões mais seguras.

Sevene Armando explica que deixou tudo o que tinha na sua região por causa dos ataques. E enaltece o esforço do Governo moçambicano, pelo acolhimento e doação de alimentos e material de abrigo.

"As pessoas já estão a construir as casas, outros estão a fazer as bancas, machambas, e estamos a ficar bem. Aqui não há problema nenhum", diz.

A edilidade de Gondola e o Governo central, através do Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastres (INGD), providenciaram as condições básicas, faltando apenas a corrente elétrica na região onde estão reassentados os deslocados.

Amélia Bene montou uma banca onde comercializa produtos de primeira necessidade

Arlindo Ngozo, edil de Gondola diz que há muitos exemplos de superação entre os deslocados, mas promete que as autoridades continuarão a apoiar este grupo: "É o nosso papel, como município, estar ao lado da população. Hoje o conflito parou, mas a população ainda está aqui", afirmou o autarca.

Construindo uma nova vida

Alguns deslocados no distrito de Gondola abraçaram a área da construção civil e a carpintaria; a maior parte dedica-se à agricultura e ao comércio.

"A nossa vida está a andar bem", comenta Amélia Bene, uma deslocada que encontrou em Gondola uma forma de mudar de vida. Está neste momento a construir uma casa feita de tijolos queimados e cimento, algo que não tinha na sua zona de origem.

"Já começámos a construir casas melhoradas e temos também machambas, onde produzimos mandioca, milho, feijão boer. Não está nada mal", conclui.