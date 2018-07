Moçambique: Adultos, analfabetos... e com vergonha de estudar com mulheres

Inhambane: Um ano depois do ciclone Dineo

Obras atrasadas

As autoridades locais das zonas que mais sofreram com o ciclone Dineo dizem que as obras para melhorar as vias de acesso estão completamente atrasadas porque o dinheiro adjudicado foi canalizado para as necessidades mais pontuais. Mas prometem continuar os trabalhos quando tiverem mais verbas disponíveis.