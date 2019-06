Missão da CEDEAO chega a Bissau para avaliar situação política

Uma missão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) chega esta quarta-feira a Bissau, para uma visita de acompanhamento da situação política do país. Eleições presidenciais estão agendadas para 24 de novembro.

Segundo fonte da organização, a missão deverá ser integrada pelo presidente do Conselho de Ministros da CEDEAO, Geoffrey Onyeama, pelo ministro de Estado e secretário-geral da Presidência da Guiné-Conacri, Nabi Bangouara, e pelo presidente da comissão da CEDEAO, Jean-Claude Kassi Brou.

Apesar de já ter marcado as eleições presidenciais, para 24 de novembro, o Presidente guineense, José Mário Vaz, continua sem indigitar o futuro primeiro-ministro e nomear o Governo, mais de três meses depois de realizadas as legislativas de 10 de março.

O Presidente guineense enviou segunda-feira (17.06) uma carta ao Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) para indicar um nome para o cargo e o partido deu o nome de Domingos Simões Pereira.

O PAIGC não ganhou as legislativas com maioria, apenas conseguiu 47 deputados dos 102 do Parlamento guineense, mas fez um acordo de incidência parlamentar e governativa com mais três partidos com assento parlamentar, conseguindo assim ter uma maioria de 54 deputados.

José Mário Vaz tem alegado um impasse na eleição da mesa da Assembleia Nacional Popular para não nomear o primeiro-ministro.