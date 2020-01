++ Minuto a Minuto: Resultados das eleições na Guiné-Bissau - segunda volta das presidenciais ++

Todas as atualizações na hora de Bissau

12:45 - Domingos Simões Pereira (PAIGC), candidato derrotado na segunda volta das presidenciais guineenses, acaba de anunciar que a sua candidatura vai impugnar os resultados provisórios por "ferirem a legalidade". Simões Pereira diz que foi "um roubo escandaloso", denuncia atos de compra de votos no dia da votação e zonas em que o número de votantes supera o número de inscritos, reporta o enviado especial da DW África a Bissau, Braima Darame.

12:40 - "A Guiné-Bissau começa hoje uma nova página, num novo ano. Penso que estão criadas as condições para que o povo guineense, o Presidente eleito e outras instituições do Estado unam-se para aproveitar essa oportunidade e dar um passo importante no processo de desenvolvimento do povo da Guiné-Bissau", declarou o chefe da Missão de Observação Eleitoral da União Africana, Rafael Branco, logo após o anúncio dos resultados eleitorais provisórios pela CNE, em Bissau.

Assistir ao vídeo 01:22 Compartilhar Chefe da MOE da UA otimista sobre futuro da Guiné-Bissau Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3VZ3z Chefe da MOE da UA otimista sobre futuro da Guiné-Bissau com Embaló eleito

12:10 - No Twitter, o sociólogo guineense Miguel de Barros comenta vitória de Umaro Sissoco Embaló (MADEM-G15) nas presidenciais da Guiné-Bissau.

12:00 - Quem é Umaro Sissoco Embaló, o Presidente eleito da Guiné-Bissau?

O major-general na reserva Umaro Sissocó Embaló queria ser Presidente desde os 12 anos, dizem amigos próximos, e acha que a política é como o futebol - um jogo com vencedores e perdedores. Aos 47 anos, feitos em 23 de setembro, o "general do povo" - como é conhecido entre os seus apoiantes - candidatou-se às presidenciais apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática (MADEM-G15). Trata-se de uma formação política criada por um grupo de dissidentes do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC).

O major-general na reserva sempre disse que passava à segunda volta das presidenciais para derrotar Domingos Simões Pereira, apoiado pelo PAIGC, partido que Umaro Sissoco Embaló considera ser um "grande cancro" e o "eixo do mal no país".

11:40 - Durante a campanha eleitoral, Umaro Sissoco Embaló, prometeu unir a Guiné-Bissau:

Assistir ao vídeo 00:35 Compartilhar Umaro Sissoco Embaló promete unir a Guiné-Bissau Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3Tr2J Umaro Sissoco Embaló promete unir a Guiné-Bissau

11:18 – Umaro Sissoco Embaló é o Presidente eleito da Guiné-Bissau! A CNE acaba de divulgar os resultados oficiais provisórios da segunda volta das presidenciais da Guiné-Bissau. Esses resultados apontam para a vitória nas urnas de Umaro Sissoco Embaló (MADEM-G15) com 53,55% dos votos válidos, contra 46,45% do candidato concorrente Domingos Simões Pereira (PAIGC).

Os resultados foram divulgados por região:

Tombali: DSP obteve 35,40% dos votos e USE, 64,60%.

Quinará: DSP obteve 42,65% dos votos e USE, 57,35%.

Oio: DSP obteve 44,63% dos votos e USE, 55,37%.

Bolama-Bigajós: DSP obteve 74,03% dos votos e USE, 25,97%.

Bafatá: DSP obteve 30,80% dos votos e USE, 69,60%.

Gabú: DSP obteve 32,51% dos votos e USE, 67,49%.

Cacheu: DSP obteve 39,66% dos votos e USE, 60,34%.

Diáspora, África: DSP obteve 62,05% dos votos e USE, 37,95%.

Setor Autónomo de Bissau: DSP obteve 59,87% dos votos e USE, 40,13%.

Projeção Nacional: DSP obteve 46,45% dos votos e USE, 53,55% dos votos válidos.

11:00 - O enviado especial da DW África a Bissau, Braima Darame, transmite, ao vivo, a divulgação dos resultados oficiais provisórios da segunda volta das presidenciais da Guiné-Bissau pela CNE, no Facebook. Acompanhe!

10:40 - Em Bissau, a aceitação dos resultados da segunda volta das presidenciais pelos candidatos e seus apoiadores é o assunto do momento. À DW África, jovens guineenses apelaram aos dois candidatos em disputa para que aceitem os resultados oficiais provisórios, quando a Comissão Nacional de Eleições anunciá-los, esta quarta-feira (01.01).

Assistir ao vídeo 02:12 Compartilhar Guineenses pedem a candidatos que aceitem resultados Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3VXlv Guineenses pedem a candidatos presidenciais que aceitem os resultados das urnas

10:25 - O enviado especial da DW África a Bissau, Braima Darame, informa que já está tudo a postos para a divulgação dos resultados oficiais provisórios da segunda volta das presidenciais guineenses pela CNE, esta quarta-feira (01.01), às 11 horas, num hotel em Bissau. Domingos Simões Pereira (PAIGC) ou Umaro Sissoco Embaló (MADEM-G15), quem será o novo Presidente da Guiné-Bissau, eleito no passado domingo (29.12)?

++ Minuto a Minuto: Contagem dos votos das Eleições na Guiné-Bissau - segunda volta das presidenciais ++

++ Minuto a Minuto: Eleições na Guiné-Bissau - segunda volta das presidenciais ++