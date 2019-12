++ Minuto a Minuto: Contagem dos votos das Eleições na Guiné-Bissau - segunda volta das presidenciais ++

Todas as atualizações na hora de Bissau

++ Minuto a Minuto: Eleições na Guiné-Bissau - segunda volta das presidenciais ++

07:30 - O que marcou este domingo de eleições na Guiné-Bissau?

O candidato Umaro Sissoco Embaló (MADEM-G15), depois de ter votado, denunciou aos jornalistas que havia urnas com boletins que estavam a ser preenchidos no Ministério do Interior. A denúncia foi imediatamente desmentida pelo Ministério do Interior. Num comunicado, o órgão afirma que as declarações do candidato do MADEM-G15 são "falsas e absurdas" e diz que as mesmas são "destituídas de qualquer fundamento e prova".

Assistir ao vídeo 01:14 Compartilhar Umaro Sissoco Embaló denuncia preparação de fraude eleitoral Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3VStX Umaro Sissoco Embaló denuncia preparação de fraude eleitoral

07:10 - O correspondente da DW África em Bissau, Iancuba Dansó, reporta-nos que mais de uma centena de observadores internacionais acompanharam o processo de votação, que decorreu em todo o território nacional guineense, num clima de tranquilidade, apesar de uma denúncia apresentada por um dos candidatos, que logo foi desmentida pelas autoridades. As mesas de assembleias de voto abriram às 07h da manhã e foram encerradas às 17h locais.

Ouvir o áudio 03:22 Compartilhar Eleições na Guiné-Bissau: Segunda volta num clima de tranquilidade Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3VTXM Eleições na Guiné-Bissau: Segunda volta num clima de tranquilidade

07:00 - Ao longo desta segunda-feira (30.12), a DW África acompanhará, minuto a minuto, a contagem de votos da segunda volta das eleições presidenciais da Guiné-Bissau, bem como as reações mais relevantes ao pleito.

Mais de 760.000 guineenses foram chamados às urnas neste domingo (29.12) para escolherem o próximo Presidente do país entre Domingos Simões Pereira, candidato do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), e Umaro Sissoco Embaló, candidato do Movimento para a Alternância Democrática (MADEM-G15).

Pode ler ou reler o acompanhamento ao minuto do dia eleitoral no liveblog do dia da segunda volta das eleições presidenciais na Guiné-Bissau.