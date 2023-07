MDM indica cabeça-de-lista para autárquicas na Beira

O Movimento Democrático de Moçambique (MDM) indicou Albano Carige como cabeça-de-lista para as eleições autárquicas no município da Beira, entre as principais cidades moçambicanas.

"A escolha de Albano Carige foi feita pela base, órgãos locais do MDM na Beira", explicou Judite Macuácua, porta-voz do conselho nacional do partido.

Albano Carige, que é atual autarca da Beira, substituiu Daviz Simango, fundador do MDM que morreu em 2021 vítima de doença.

Antes de assumir a função, Albano Carige foi vereador para área de Construção e Urbanização daquela cidade do centro de Moçambique e estava na terceira posição na lista do Movimento Democrático de Moçambique (MDM) às eleições autárquicas de 2018.

"A comissão política ouviu os anseios da população beirense e decidiu indicar Albano Carige para dar continuidade daquilo que o povo quer na sua boa governação", acrescentou a porta-voz.

Além de Carige, Judite Macuácua disse que já foram indicados também Augusto Mbazo como cabeça-de-lista para a cidade de Maputo, Augusto Pelembe para o município da Matola e Silvério Ronguane para o município da Matola Rio, um entre os 12 recentemente criados.

Bruno Dramusse e Texeira Natoto foram indicados como cabeças-de-lista para as eleições autárquicas nos municípios de Quelimane e Gurue, na província da Zambézia.

Dramusse e Natoto candidatam-se pela primeira vez aos municípios de Quelimane e Gurue para tentar recuperar para o MDM as duas autarquias que o partido perdeu nas eleições passadas.

A porta-voz do MDM acrescentou que alguns nomes ainda não foram anunciados para o município de Nampula, Manica, Gaza e Tete, porque a Comissão Política do partido está ainda a analisar as suas candidaturas. "Para o MDM, está tudo pronto para estas eleições", observou Judite Macuácua.

Cerca de 10 milhões de moçambicanos vão escolher 65 novos autarcas em 11 de outubro próximo, incluindo em 12 novas autarquias, que se juntam a 53 já existentes.

Nas autárquicas de 2018, a Frelimo venceu em 44 das 53 autarquias, a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, ganhou em oito e o MDM ficou na liderança de uma única, a cidade da Beira.