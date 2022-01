Mali: Ex-Presidente Ibrahim Boubacar Keita morre aos 76 anos

O ex-presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, que liderou o país desde 2013 até à sua destituição, em 2020, morreu, este domingo (16.01), aos 76 anos, na capital Bamako.

"O Presidente IBK morreu esta manhã às 0900 GMT na sua casa" em Bamako, disse à AFP um membro da sua família.

A notícia foi também já confirmada à agência de notícias Reuters pelo antigo ministro da justiça do governo de Boubacar Keita.

A causa da morte não é ainda conhecida.

No final do mês de setembro, os médicos do Presidente deposto solicitaram que Boubacar Keita viajasse para os Emirados Árabes Unidos para receber tratamento médico, após um curto AVC. Keita regressou ao país no final de outubro.

[Em atualização]