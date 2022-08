Mali: Alemanha suspeita que há soldados russos em Gao após saída de franceses

O Governo alemão informou sobre a "presença presumida de forças russas uniformizadas" na cidade maliana de Gao, logo após a partida na segunda-feira dos últimos soldados franceses da operação Barkhane.

Relações entre a junta militar no poder no Mali e a França, a antiga potência colonial, azedaram nos últimos meses, sobretudo desde a chegada de paramilitares do grupo de segurança privado russo Wagner