Lula da Silva: "Saio da Alemanha muito orgulhoso"

Acompanhado de uma dezena de ministros do seu Governo, Lula chegou a Berlim no domingo (03.12) para se reunir com seu homólogo alemão e o chanceler federal, Olaf Scholz. Os dois governos assinaram acordos de cooperação em áreas como meio ambiente, bioeconomia, combate à desinformação e política agrícola.

"Saio da Alemanha muito, muito orgulhoso [...] acho que esta foi a melhor reunião que o Brasil já fez com o Governo alemão", disse o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao deixar Berlim hoje, após três dias de encontros com membros do Governo alemão, políticos e empresários.

Conselho de Segurança da ONU

Durante a visita dos membros do Governo brasileiro à capital alemã, o ministro das Relações Exteriores que acompanha o Presidente do Brasil à Alemanha, Mauro Vieira, afirmou que o Brasil deseja pelo menos dois países africanos como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU.

Questionado pela DW África se o Brasil e a Alemanha buscam alcançar a expansão do órgão das Nações Unidas, o ministro Mauro Vieira disse que o "Brasil, no passado, criou o G4 [Grupo dos Quatro], que une Japão, Índia, Brasil e Alemanha para discutir e promover a reforma do Conselho de Segurança".

Brasil pede diálogo para superar crise em Moçambique To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Esses quatro países têm uma visão muito clara de que é preciso reformar o Conselho de Segurança [da ONU], tornando-o mais representativo, tendo uma representação africana. O projeto é ter pelo menos dois países como membros permanentes do conselho, ampliando o número de membros eleitos", disse, porém adiantando não ser fácil "qualquer reforma que mexa em privilégios pré-estabelecidos".

Em relação a Moçambique, o ministro destacou apoios nos setores da Saúde e Educação e que o Brasil quer continuar a desenvolver estas parcerias, assim como também em outros países africanos. "O presidente Lula tem um projeto africano, foi um dos presidentes que mais visitou o continente e criou projetos de cooperação”, acrescentou, salientando também o apoio à agricultura dos países africanos.

Mercosul x União Europeia

Ao final da visita do Presidente brasileiro a Berlim, Lula da Silva e o chanceler alemão, Olaf Scholz, defenderam também a finalização do acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o Mercosul, numa altura em que se receia um novo adiamento.

Lula da Silva exortou a UE a decidir se quer finalmente fechar o acordo comercial que o bloco europeu está a negociar com o Mercosul, ao mesmo tempo que garantiu que vai trabalhar até ao fim para conseguir a assinatura do pacto nos próximos dias, embora tenha dito não ter a certeza de que isso será conseguido.

A economia alemã tem "grandes expetativas" em relação à visita da delegação brasileira, chefiada pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou o presidente da Iniciativa Latino-Americana da Economia Alemã (LAI), Ingo Kramer.

O responsável desta organização, que se dedica à promoção das relações comerciais com o continente sul-americano, afirmou que muitas empresas alemãs esperam que o encontro de Lula com o chanceler Olaf Scholz contribua para que as negociações cheguem a uma conclusão positiva. "Precisamos de um acordo antes do final do ano. Caso contrário, há o perigo de que isso se transforme em uma 'história sem fim'", disse.