Lula da Silva empossado Presidente do Brasil

Sob segurança reforçada, líder esquerdista Lula da Silva tomou posse como presidente do Brasil neste domingo (01.01). Polícia prende homem com dispositivo explosivo e uma faca a tentar entrar na Esplanada de Brasília.

O líder esquerdista Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse como presidente do Brasil neste domingo (01.01) sob segurança reforçada na capital após ameaças de violência por apoiantes do seu predecessor de extrema-direita, Jair Bolsonaro.

O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, prometeu hoje um governo de esperança e reconstrução no seu primeiro discurso no Congresso do país, onde tomou posse.

Emocionado, o líder brasileiro falou sobre o regresso do flagelo da fome no país e disse que fará um Governo focado na reconstrução das estruturas governamentais que considera terem sido destruídas pelo seu antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Se estamos aqui é graças à consciência política da sociedade brasileira e à frente democrática que formamos. Foi a democracia a grande vitoriosa, superando a maior mobilização de recursos públicos e privados que já se viu, as mais violentas ameaças à liberdade do voto", afirmou no início do seu primeiro discurso na qualidade de Presidente da República Federativa do Brasil.

Foto: Ueslei Marcelino/REUTERS

Desfile

Luiz Inácio Lula da Silva iniciou hoje em Brasília cerca das 14h30 locais (17h30 UTC - Tempo Universal Coordenado) o desfile da tomada de posse num carro descapotável ao lado da primeira-dama, Rosângela Silva, assinalando o início formal das cerimónias.

Os organizadores estimaram que pelo menos 300 mil pessoas estão em Brasília para a posse do líder progressista numa sequência de eventos que conta também com um festival de música além dos ritos tradicionais da posse presidencial.

Depois de falar ao público, Lula da Silva desloca-se ao Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, para acolher uma receção fechada ao público com vários convidados de mais de 65 delegações estrangeiras, entre os quais chefes de Estado, vice-presidentes, chefes da diplomacia, enviados especiais e representantes de organismos internacionais.

Organizadores estimam pelo menos 300 mil pessoas em Brasília neste domingo Foto: Amanda Perobelli/REUTERS

Presidentes

Os presidentes de Angola, João Lourenço; de Cabo Verde, José Maria Neves; da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, de Timor-Leste, José Ramos-Horta e o secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Zacarias da Costa, devem marcar presença.

Também o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e o antigo primeiro-ministro e amigo pessoal de Lula da Silva, José Sócrates, deverão estar nas celebrações.

Na sequência de conversações com o novo Presidente, também o Presidente alemão Frank-Walter Steinmeier antevê um papel importante nas relações internacionais.

Lula (esq.) e Frank-Walter Steinmeier (dir.) Foto: Jens Büttner/dpa/picture alliance

"É bom saber que o Brasil está de volta ao palco internacional", disse Steinmeier neste domingo, imediatamente antes da posse de Lula em Brasília.

"Precisamos de uma liderança política brasileira que desempenhe o seu papel - não só na cooperação económica, mas também na protecção do clima global".

O Presidente alemão tinha-se encontrado com o político de esquerda Lula no sábado à noite, pouco depois da sua chegada a Brasília.

Também a presidente do Senado russo, Valentina Matviyenko, anunciou hoje que entregou uma mensagem do seu Presidente, Vladimir Putin, ao homólogo brasileiro, Lula da Silva, hoje empossado, e convidou-o a visitar a Rússia.

"Entreguei uma mensagem do Presidente da Rússia ao respeitável Presidente do Brasil e confirmei que o esperamos em Moscovo assim que o seu horário de trabalho o permitir", disse a responsável russa em declarações à agência noticiosa da Rússia, a TASS, em declarações citadas pela EFE.

Apoiante de Luiz Inácio Lula da Silva exibe uma faixa durante cerimónia de posse de Lula neste domingo Foto: Gustavo Moreno/AP/picture alliance

Detenção

Pouco antes de posse oficial de Lula, a Polícia Brasileira confirmou a detenção de um indivíduo que tentou hoje entrar armado com uma faca e dispositivos explosivos na cerimónia de tomada de posse.

"O indivíduo vinha do Rio de Janeiro para participar do evento e, durante o registo, encontrou-se uma faca e fogos artificiais", segundo o comunicado do PMDF reconhecido pelo portal Diário do Centro do Mundo.

Também ao final do dia, a Polícia Federal usou um dispositivo antidrones para demolir um dispositivo aerotransportado não tripulado que invadiu a esplanada quando a cerimónia foi celebrada, informou o diário 'O Globo'.

Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores) é o primeiro chefe de Estado a ter três mandatos na história recente do Brasil. Candidato seis vezes à Presidência da República do Brasil, foi o primeiro líder operário a chegar ao posto mais importante do comando político do país.