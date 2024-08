Estado de saúde de ativista guineense é preocupante

A Liga Guineense dos Direitos Humanos (LGDH) revelou, em comunicado divulgado esta quinta-feira (15.08), estar na posse de "informações preocupantes" sobre o estado de saúde de Queba Sané, precisando que o ativista, também conhecido como R. Kelly, foi detido arbitrariamente pelos agentes das forças de segurança, "a mando de Botche Candé, ministro do Interior, e de José Carlos Macedo Monteiro, secretário de Estado da Ordem Pública".

Gueri Gomes Lopes, secretário Nacional para a Comunicação da LGDH, afirmou, em declarações à DW África, que é preciso agir para salvar a vida de Sané, que é também membro do Movimento para Alternância Democrática (MADEM G-15):

"Nós acreditamos que vai haver uma tomada de consciência por parte dos responsáveis do Ministério do Interior, sobretudo em relação a este caso em concreto, para libertar este senhor", afirmou, "para que [o ativista] possa ser atendido nas instalações sanitárias".

"É urgente agir"

Queba Sané teria sido detido, com mais outros militantes, no aeroporto internacional Osvaldo Vieira de Bissau, na última terça-feira. As detenções terão ocorrido quando os militantes do Madem-G15 se encontravam no aeroporto a aguardar pela chegada do líder do partido, Braima Camará, ao país, vindo de Lisboa.

Gomes Lopes disse que é urgente agir porque a vida de Sané está em risco. "É por isso que nós acreditamos que, haverá uma pressão da comunidade internacional junto do Governo da Guiné-Bissau para que, imediatamente, ele possa ser levado às instalações de saúde", adiantou o dirigente da Liga Guineense.

Queba Sané teria sido detido, com mais outros militantes, no aeroporto internacional Osvaldo Vieira de Bissau, na última terça-feira Foto: Iancuba Dansó/DW

Ainda se chegou a especular que R. Kelly teria morrido na cela, mas Seco Cassamá, familiar do ativista, desmentiu a informação e deixa um alerta. "Tenho informações de que ele não está morto, mas está absolutamente descontrolado tendo em conta a força da tortura a que foi submetido", disse à DW. "Está totalmente cansado e nem sequer sabe onde está neste momento", deu conta Lopes.

O Movimento para Alternância Democrática responsabilizou o ministro do Interior, Botche Candé, e o secretário de Estado da Ordem Pública, José Carlos Macedo, por qualquer comportamento que possa colocar em perigo a integridade física e moral do seu membro.

Em comunicado, a segunda maior força política guineense lançou um alerta à comunidade internacional sobre os "reiterados abusos de poder, perseguições e arbitrariedades" do Governo de iniciativa presidencial.

Caso "Queba Sané" na agenda

Por sua vez, o MADEM G-15, que já tinha agendado as reuniões dos órgãos do partido para hoje e no fim de semana, fez saber que o caso "Queba Sané” será um dos assuntos a dominar os encontros do partido. Em outubro de 2020, R. Kelly foi também vítima de rapto e espancamento por indivíduos que o próprio dizia na altura pertencerem à Presidência da República da Guiné-Bissau.

Braima Camará, coordenador Nacional do Movimento para Alternância Democrática, partido a que pertence Queba Sané, está de costas voltadas com o Presidente guineense Umaro Sissoco Embaló, a quem acusou na terça-feira de ser responsável pelo abuso de poder do Ministério do Interior contra membros do seu partido.