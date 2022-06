Justiça francesa rejeita pedido de restituição da mansão de Teodorin Obiang

O Tribunal de Recurso de Paris rejeitou, esta quarta-feira (08.06) o pedido da Guiné Equatorial de restituição da mansão privada em Paris do vice-presidente do país e filho do Presidente Teodoro Obiang.

Segundo a organização não-governamental Transparência Internacional, o imóvel, localizado na avenida Foch, em Paris, e avaliado em mais de 110 milhões de euros, que foi apreendido após a condenação de Teodorin Nguema Obiang do crime de lavagem de dinheiro e da prática de outros delitos, vai ser devolvido ao povo da Guiné Equatorial.

O Governo tentou recorrer da decisão do Tribunal, fazendo "reconhecer o seu estatuto de proprietário de boa-fé e de vítima neste caso, com o objetivo de tentar, mais uma vez, impedir o confisco do prédio e a sua devolução à população da Guiné Equatorial", adianta a ONG em comunicado.

Em outubro de 2017, numa decisão histórica, o Tribunal Penal de Paris considerou Teodorin Nguema Obiang Mangue "culpado de lavagem de dinheiro e prática de vários delitos e condenou-o a uma multa suspensa de 30 milhões de euros", recordou a Transparência Internacional.

Além disso, ordenou o confisco de todos os seus bens, em particular da mansão privada localizada na avenida Foch, em Paris.

Teodorin Nguema Obiang

Em fevereiro de 2020, o Tribunal de Recurso de Paris, embora tenha absolvido Teodorin Nguema Obiang Mangue da acusação de lavagem de dinheiro, confirmou a pena suspensa de 3 anos de prisão e o confisco de todos os seus bens e transformou a multa de 30 milhões suspensa numa multa efetiva.

A sentença tornou-se definitiva em julho de 2021, após a rejeição pelo Tribunal de Cassação do recurso interposto por Teodorin Nguema Obiang Mangue, referiu a Transparência Internacional.

Porém, e apesar do caráter definitivo da decisão proferida naquela altura, a Guiné Equatorial tentou "reabrir o processo" solicitando a devolução da mansão.

Depois de apresentar o pedido de restituição ao Tribunal de Recurso de Paris, "a Guiné Equatorial tentou sucessivamente demonstrar a sua condição de proprietário de boa-fé, bem como a sua condição de vítima dos crimes de que o seu vice-Presidente foi condenado", mas que sempre refutou durante o julgamento.

Ainda no âmbito do seu pedido de restituição, a Guiné Equatorial contestou "a aplicabilidade do recente mecanismo de restituição, criado em agosto de 2021, no âmbito da lei de 4 de agosto de 2021, sobre a programação relativa ao desenvolvimento solidário e à luta contra as desigualdades globais, ainda prevendo que os bens confiscados seriam devolvidos em benefício da população equato-guineense", conclui a ONG.