Jurista pede investigação em Bissau ao caso 'Bacaizinho'

Fodé Mané, jurista e presidente da Rede Nacional de Defensores dos Direitos Humanos na Guiné-Bissau, diz que a Procuradoria-Geral da República (PGR) do país deve investigar as suspeitas em torno de Malam Bacai Sanhá Júnior, detido nos EUA e acusado de tráfico de droga.

"Para poder desmantelar esta rede e fazer uma investigação séria, é inevitável que haja colaboração entre as autoridades norte-americanas e outras, como as da Alemanha e Itália, e as autoridades guineenses", afirmou em declarações à DW.

Documentos oficiais norte-americanos revelados por uma investigação jornalística - e a que a DW teve acesso - apontam que Malam Bacai Sanhá Júnior, filho do já falecido ex-Presidente guineense Malam Bacai Sanhá e que é conhecido como 'Bacaizinho', teria admitido que queria instalar na Guiné-Bissau um regime mais favorável ao narcotráfico, tendo-se supostamente gabado de ser um dos cabecilhas da alegada tentativa de golpe de Estado de 1 fevereiro de 2022.

Para Fodé Mané, a PGR da Guiné-Bissau deve tentar obter mais informações sobre o assunto junto das autoridades de vários países.

"É do interesse da Guiné-Bissau ter mais informações sobre isso", asseverou, referindo-se à suspeita de envolvimento em esquemas de tráfico de droga que envolvem a máfia italiana, mas também às alegações relacionadas com o 1 de fevereiro de 2022.

Fodé Mané, jurista guineense Foto: Braima Darame/DW

Fodé Mané frisa que Bacaizinho "é uma pessoa muito ativa e muito importante em termos políticos", o que deve motivar um escrutínio aprofundado do caso.

As investigações judiciais no âmbito da tentativa de golpe de Estado foram declaradas encerradas, continuando presos cerca de 30 suspeitos de envolvimento no ato, muitos deles sem acusação formal.

PGR comenta assunto na próxima semana

A DW contactou a assessoria de imprensa do Procurador-Geral da República da Guiné-Bissau, Edmundo Mendes, mas foi informada da impossibilidade de o mesmo se pronunciar sobre o caso, devido a uma viagem ao estrangeiro, remetendo uma possível reação à imprensa para a "próxima semana".

Bacaizinho foi preso em 2022 por agentes antidroga norte-americanos e aguarda julgamento numa prisão do Texas, EUA. Testemunhas ouvidas por um tribunal do estado norte-americano alegam que Bacaizinho estaria envolvido, há muitos anos, no tráfico internacional de cocaína, de heroína, de armas e outras mercadorias.

Frankfurter Allgemeine Zeitung foi um dos meios de comunicação social que expôs o caso de Malam Bacai Sanhá Júnior Foto: FAZ

Essas mesmas testemunhas alegam também que terá sido um dos protagonistas da tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro de 2022, que teria como objetivo depor Umaro Sissoco Embaló e transformar o país num Estado mais aberto ao tráfico de estupefacientes.

A investigação foi feita por um grupo de jornalistas do jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung e da televisão pública MDR, que recolheram várias provas, a que a DW também teve acesso: todos os elementos recolhidos levam à conclusão de que Malam Bacai Júnior – que no passado foi assessor de vários governantes na Guiné-Bissau e inclusive do próprio pai – terá viajado várias vezes com passaporte diplomático da Guiné-Bissau para Frankfurt, na Alemanha, onde se teria encontrado com membros da Ndrangheta, a máfia da Calábria, que controla o tráfico de cocaína.