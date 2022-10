Julgamento do ativista angolano Tanaece Neutro arranca em Luanda

As t-shirts do julgamento dos 15+2

Mais t-shirts fora do tribunal

Fora do tribunal, um grupo de manifestantes jurou acompanhar o julgamento dos 15+2 até ao fim. Vestiram-se a rigor com t-shirts brancas de apoio ao sistema judicial angolano, com os dizeres "Justiça sem Pressão" - "Estamos aqui a favor da Justiça, visto que Angola é um Estado soberano e que os tribunais têm o seu papel, com o qual nós estamos solidários", disse um dos manifestantes.