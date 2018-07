Joachim Löw fica!

Joachim Löw é para continuar. Depois do fracasso histórico da Alemanha no Mundial da Rússia, a Federação Alemã de Futebol (DFB), emitiu um voto de confiança à continuidade do selecionador alemão, que tem contrato até 2022.

O selecionador alemão desde 2006, agradeceu "o apoio e a confiança que a DFB continua a depositar em mim. Apesar das críticas justificadas sobre nossa eliminação (da Copa do Mundo), ainda sinto que desfruto de muito apoio e incentivo", afirmou Joachim Löw, em declarações à Federação Alemã de Futebol (DFB)

A Alemanha venceu o 4º título mundial no campeonato do mundo em 2014.

Ouro a dobrar

Depois de uma prematura eliminação no último campeonato do mundo, logo na fase de grupos, o mais fácil poderia ser a demissão ou renúncia do cargo de selecionador alemão por parte de Joachim Löw. No entanto, certamente que a DFB não esquece os recentes títulos ganhos pela seleção alemã. "Die Mannschaft" venceu o Mundial de 2014, o 4º na sua história, e a Taça das Confederações em 2017, com apenas três campeões do mundo entre os 23 eleitos, e uma seleção completamente rejuvenescida.

Manuel Neuer - Guarda-redes e capitão da seleção alemã

Foi um dos nomes que originou a controversa lista de 23 eleitos para o Mundial da Rússia. Manuel Neuer, guarda-redes e capitão da seleção alemã, foi para o campeonato do mundo de 2018, com apenas dois jogos nas pernas em 10 meses, devido a uma lesão grave (fratura de um dedo num pé), que o afastou da competição nacional e internacional. No entanto, Joachim Löw decidiu chamá-lo e entregar-lhe a titularidade, em detrimento de, por exemplo, ter Stegen, guarda-redes do Barcelona, que foi dos menos batidos na Europa em 2017/2018.

Ora o guardião do Bayern de Munique fez questão de dar apoio à continuidade de Joachim Löw, ao afirmar que está "confiante de que, com Joachim Löw no comando, a seleção alemã voltará a ser mais forte".

Quem também apoiou a continuidade do selecionador alemão, desde o momento da eliminação, foi Oliver Bierhoff, "team manager" da Alemanha, que está "agradado por Joachim Löw continuar a liderar a seleção alemã de futebol".

Joachim Löw tem contrato até 2022.

Futuro

Ultrapassado ou não o fracasso no Mundial 2018, a seleção alemã terá agora de preparar a "Liga das Nações", competição cuja 1ª edição começará a 6 de Setembro de 2018. A Alemanha está no grupo A, onde vai jogar com a França e a Holanda.