++ João Lourenço toma posse em Angola ++

A cerimónia de investidura do Presidente reeleito de Angola está a decorrer em Luanda, perante 12 chefes de Estado e dezenas de outros representantes, mas sem a presença do principal líder da oposição, que contestou os resultados das eleições de 24 de agosto.

Depois de deixar o palácio presidencial, João Lourenço chegou à Praça da República acompanhado da primeira-dama, Ana Dias Lourenço, passando revista às tropas, em parada.

Em seguida, o Presidente reeleito fez o juramento à Nação: "Eu, João Manuel Gonçalves Lourenço, ao tomar posse do cargo de Presidente da República, juro, por minha honra, desemprenhar com dedicação as funções de que sou investido; cumprir e fazer cumprir a Constituição da República e as leis do país; defender a independência a soberania, a unidade da Nação e a integridade territorial do país; defende a paz e a democracia e promover a instabilidade, o bem estar e o progresso social de todos os angolanos", jurou Lourenço, repetindo as palavras da juíza-presidente do Tribunal Constitucional, Laurinda Cardoso – primeira mulher a realizar esta cerimónia.

João Lourenço, depois do juramento, assinou o termo de posse e respetivos termos individuais.

Em seguida, a vice-Presidente, Esperança Costa, realizou os mesmos atos.

Diferente de 2017, a cerimónia de hoje não é aberta ao público. O acesso ao local da investidura é apenas por convite. Cerca de 15 mil convidados acompanham o evento.

Representantes lusófonos na posse

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, o único país europeu a fazer-se representar ao mais alto nível, e diversos chefes de Estado africanos.

Dos lusófonos, estão os Presidentes da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló -- também presidente da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO) -, de Cabo Verde, José Maria Pereira Neves, de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, e da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, de acordo com informação do Ministério das Relações Exteriores angolano.

Moçambique enviou o ministro da Defesa e Timor-Leste será representado pela embaixadora.

Segurança foi reforçada em Luanda, especialmente na zona da Praça da República

Mais convidados

Outros Estados africanos como a República do Congo, República Democrática do Congo, República Centro-Africana, Zâmbia, Namíbia e Zimbabué estão também representados a nível presidencial, bem como a República Árabe Sarauí Democrática.

A nível de vice-Presidente, estão representados a Tanzânia e o Burundi. Cuba, Ruanda, Madagáscar e Essuatíni enviam os respetivos primeiros-ministros.

O Governo chinês terá um enviado especial, Liu Yuxi, enquanto os Emirados Árabes Unidos, Catar, Argélia, Venezuela, Nicarágua, Chade, Senegal, Gana e Sérvia estarão representados a nível ministerial.

Estão também representadas organizações internacionais, nomeadamente a União Africana, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, além das Nações Unidas.

Num dia decretado como tolerância de ponto, a população também acompanhar a cerimónia. Desde cedo, os angolanos convidados começaram a chegar ao local.