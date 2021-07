Inundações na Alemanha: Antes e depois da catástrofe

Nas primeiras horas de quinta-feira (15.07), o rio Ahr tornou-se numa enorme corrente que dominou a pequena Schuld. Situada num vale estreito na região de Eifel, no estado da Renânia-Palatinado, a aldeia de Schuld foi um dos primeiros locais atingidos pelas cheias. Quase metade das casas da vila foram destruídas.

Antes das cheias, a aldeia de 700 pessoas era um local calmo, frequentado na sua maioria por caminhantes e alguns motociclistas a caminho da vizinha Nürburgring.

Blessem, uma cidade situada no distrito de Erftstadt a oeste de Colónia, foi completamente encerrada depois de o rio Erft ter inundado ruas e casas, submergindo carros e transformando árvores em palitos de fósforos flutuantes. A inundação foi tão extensa que uma pedreira de cascalho se rompeu. Edifícios e partes de um castelo desmoronaram.

Uma imagem do Google Earth de Blessem antes das inundações mostra campos, uma rua, e casas onde o solo cedeu.

A cidade de Altenahr, no Vale de Ahr, foi também duramente atingida pelas cheias. Após chuvas torrenciais que provocaram o transbordamento do rio Ahr, normalmente baixo, nada o impediu de inundar as ruas e cidades circundantes.

Uma vista aérea de Altenahr, que fica a sul de Bona, no estado da Renânia-Palatinado, mostra a espantosa extensão das cheias.

Antes das cheias terem atravessado o vale nas primeiras horas do dia 15 de julho, Altenahr era uma cidade idílica ao longo do rio.

Mais além, ainda no rio Ahr, a cidade de Dernau foi também inundada.



Antes das inundações, Dernau era mais conhecida pelo seu cenário pitoresco próximo das vinhas íngremes.

Bad Münstereifel, uma cidade da região do Eifel a sudoeste de Colónia, também foi devastada pelas cheias. A pitoresca zona do centro da cidade atrai normalmente pessoas da região para as compras.

Agora, as águas inundaram os edifícios antigos e invadiram as ruas da cidade.