Níger: Intervenção militar seria "uma declaração de guerra"

Uma intervenção militar no Níger para restaurar o Presidente Mohamed Bazoum, derrubado por um golpe, seria considerada "uma declaração de guerra contra Burkina Faso e Mali", segundo governos de Ouagadougou e Bamako.

com agências

| com agências

DW (Deutsche Welle) | com agências

O Burkina Faso e o Mali, liderados pela Junta, avisaram na segunda-feira (31.07) que qualquer intervenção militar no Níger para restaurar o Presidente deposto Mohamed Bazoum seria considerada uma "declaração de guerra contra os seus dois países".

O aviso dos vizinhos militares do Níger surge um dia depois de os líderes da África Ocidental, apoiados pelos seus parceiros ocidentais, terem ameaçado usar a "força" para restabelecer o democraticamente eleito Bazoum e terem imposto sanções financeiras aos golpistas.

Numa declaração conjunta, os Governos do Burkina Faso e do Mali avisaram que "qualquer intervenção militar contra o Níger seria equivalente a uma declaração de guerra contra o Burkina Faso e o Mali".

As consequências desastrosas de uma intervenção militar no Níger poderiam desestabilizar toda a região", afirmaram.

Os dois países afirmaram ainda que "se recusam a aplicar" as "sanções ilegais, ilegítimas e desumanas contra o povo e as autoridades do Níger".

Líderes da CEDEAO estabeleceram um ultimato de uma semana à junta militar no Níger Foto: ECOWAS/Handout via Xinhua/picture alliance

Uso da força

Numa cimeira de emergência realizada no domingo, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) exigiu a reintegração de Bazoum no prazo de uma semana, sob pena de tomar "todas as medidas" para restabelecer a ordem constitucional.

"Essas medidas podem incluir o uso da força para o efeito", declarou em comunicado.

O bloco também impôs sanções financeiras aos líderes da junta e ao país, congelando "todas as transações comerciais e financeiras" entre os Estados membros e o Níger, uma das nações mais pobres do mundo, que frequentemente ocupa o último lugar no Índice de Desenvolvimento Humano da ONU.

A pressão para pressionar os autores do golpe de Estado de 26 de julho a restabelecerem rapidamente a ordem constitucional está a aumentar por parte dos parceiros ocidentais e africanos no Níger, um país considerado essencial na luta contra os grupos jihadistas que há anos devastam partes da região do Sahel.

A França e os Estados Unidos, antiga potência colonial, destacaram 2600 soldados para o Níger para ajudar a combater os jihadistas.

Junta acusa França

Na segunda-feira, a junta do Níger acusou a França de tentar "intervir militarmente" para reintegrar Bazoum, o que a ministra francesa dos Negócios Estrangeiros, Catherine Colonna, negou.

"É errado", disse Colonna ao canal de notícias francês BFM sobre a alegação, acrescentando que ainda era "possível" devolver o Presidente ao poder.

"E é necessário, porque a desestabilização é perigosa para o Níger e para os seus vizinhos", disse ela na segunda-feira à noite.

Milhares de manifestantes a favor do golpe de Estado reuniram-se no domingo em frente à embaixada francesa em Niamey Foto: Ahmed Ouoba/MAXPPP/dpa/picture alliance

O Presidente francês, Emmanuel Macron, prometeu no domingo uma ação "imediata e intransigente" se cidadãos ou interesses franceses fossem atacados, depois de milhares de pessoas se terem concentrado em frente à embaixada francesa em Niamey. Alguns tentaram entrar no recinto, mas foram dispersos por gás lacrimogéneo.

Colonna afirmou que a manifestação tinha sido "organizada, não espontânea, violenta, extremamente perigosa, com cocktails Molotov, bandeiras russas, slogans anti-franceses (que eram) uma cópia exata do que se pode ouvir noutros locais".

Posição da Rússia

A Rússia apelou ao regresso rápido do "Estado de direito" e à "contenção de todas as partes" no Níger.

Macron falou com Bazoum várias vezes, bem como com líderes regionais, informou o palácio presidencial em Paris.

Bazoum - um aliado ocidental cuja eleição, há pouco mais de dois anos, marcou a primeira transição pacífica de poder no Níger desde a independência de França em 1960 - foi derrubado em 26 de julho pela Guarda Presidencial de elite.

O chefe da Guarda, general Abdourahamane Tiani, declarou-se líder, mas a sua reivindicação foi rejeitada internacionalmente e a CEDEAO deu-lhe uma semana para devolver o poder.

Bazoum faz parte de um grupo cada vez mais reduzido de presidentes eleitos e líderes pró-ocidentais no Sahel, onde, desde 2020, uma insurreição jihadista também desencadeou golpes de Estado no Mali e no Burkina Faso.

Manifestantes agitam a bandeira russa no Níger Foto: Balima Boureima/REUTERS

O PNDS, partido de Bazoum, advertiu na segunda-feira que o Níger corre o risco de se tornar um "regime ditatorial e totalitário" após uma série de detenções.

O ministro do petróleo e o ministro das minas foram detidos nessa manhã, segundo o partido. O chefe do comité executivo nacional do PNDS também foi detido.

O PNDS afirmou que a junta já tinha detido anteriormente os ministros do Interior e dos Transportes, bem como um antigo ministro da Defesa.

A União Europeia condenou a detenção dos ministros do governo deposto e exigiu a sua libertação imediata.