A Igreja Católica é uma organização religiosa com aproximadamente dois mil anos, administrada sob autoridade suprema do Papa, o Bispo de Roma.

A Igreja Católica, também conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana, é uma igreja fundada de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo e que tem o apóstolo Pedro como figura de destaque. A Igreja Católica é constituída por igrejas particulares ou dioceses. Para a Igreja Católica o Papa, Bispo de Roma, que reside no Vaticano, é o representante visível de Cristo na Terra e a cabeça visível da Igreja. Em Angola, a Igreja Católica possui a Rádio Ecclésia, uma das poucas rádios independentes do país.