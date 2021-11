Oficialmente denominada República da Guiné Equatorial, é um país da África Ocidental, dividido em vários territórios descontínuos no Golfo da Guiné. A língua oficial do país é o espanhol.

Além do Gabão e São Tomé e Príncipe, a Guiné Equatorial tem fronteiras com os Camarões e com a Nigéria. A ilha de Bioko (antiga Fernando Pó) alberga a capital, Malabo. A Guiné Equatorial tem o maior Produto Interno Bruto (PIB) per capita do continente africano, embora seja um país de médio Índice de Desenvolvimento Humano. O país é membro da CPLP - Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, mesmo sendo o espanhol a língua mais falada. O Presidente da Guiné Equatorial é Teodoro Obiang Nguema, no poder desde 1979.