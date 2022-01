Guiné-Bissau

Guiné-Bissau: Umaro Sissoco Embaló remodela Governo de Nuno Nabiam

Presidente guineense nomeou, esta quarta-feira (26.01), novos membros do governo liderado por Nuno Nabiam. Nomeou cinco novos membros do Executivo guineense, de acordo com os documentos a que tivemos acesso.

O Presidente guineense Umaro Sissoco Embaló procedeu, esta quarta-feira (26.01), a uma remodelação do governo, tendo exonerado vários ministros e secretários de Estado. Foram eles: Augusto Gomes, Ministro dos Transportes e Comunicações; Cirilo Mamasaliu Djaló, Ministro da Educação Nacional e Ensino Superior; Tomane Baldé, Ministro da Administração Pública, Trabalho, Emprego e Segurança Social; Florentino Fernando Dias, Secretário de Estado da Juventude e dos Desportos; Cornélia Lopes Man, Secretária de Estado da Gestão Hospitalar; e Alfredo Malu, Secretário de Estado da Ordem Pública. Em decreto presidencial, são nomeados: Teresa Alexandrina da Silva para Ministra da Justiça e Direitos Humanos; Aristides Ocante da Silva para Ministro dos Transportes e Comunicações; Abas Djaló para Ministro da Educação Nacional; Timóteo Saba M´bunde para Ministro do Ensino Superior; e Cirilo Mamasaliu Djaló para Ministro da Administração Pública, Trabalho, Emprego e Segurança Social. O mesmo documento informa ainda que Florentino Fernando Dias passa a ocupar o cargo de Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. São novos membros do Governo: Teresa Alexandrina da Silva - Ministra da Justiça e Direitos Humanos; Aristides Ocante da Silva - Ministro dos Transportes e Comunicações; Abas Djaló -Ministro da Educação Nacional; Timóteo Saba M'bunde - Ministro do Ensino Superior e Investigação Científica; Cirilo Mamasaliu Djaló - Ministro da Administração Publica, Trabalho, Emprego e Segurança Social Augusto Gomes - Ministro da Cultura, Juventude e Desportos; SECRETÁRIO DE ESTADO Florentino Fernando Dias - Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros; São exonerados os seguintes membros do Governo: Augusto Gomes - Ministro dos Transportes e Comunicações; Cirilo Mamasaliu Djaló - Ministro da Educação Nacional e Ensino Superior; Dr. Tomane Baldé -Ministro da Administração Pública, Trabalho, Emprego e Segurança Social; Florentino Fernando Dias -Secretário de Estado da Juventude e dos Desportos; Sendo assim, o governo guineense apresenta agora uma nova estrutura orgânica. I. MINISTÉRIOS: a) Gabinete do Vice-Primeiro Ministro e da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares, Coordenador para Área Económica; b) Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional e das Comunidades; c) Ministério dos Recursos Naturais e Energia; d) Ministério do Interior e da Ordem Pública; e) Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural; f) Ministério da Justiça e Direitos Humanos; g) Ministério da Economia, Plano e Integração Regional; h) Ministério das Finanças; i) Ministério da Defesa e Combatentes da Liberdade da Pátria; j) Ministério do Turismo e Artesanato; k) Ministério da Comunicação Social; l) Ministério dos Transportes e Comunicações; m) Ministério da Administração Territorial e do Poder Local; n) Ministério das Pescas; o) Ministério do Comércio e Indústria; p) Ministério da Educação Nacional; q) Ministério do Ensino Superior e Investigação Científica; r) Ministério da Administração Pública, Trabalho, Emprego e Segurança Social; s) Ministério da Saúde Pública; t) Ministério da Mulher, Família e Solidariedade Social; u) Ministério das Obras Públicas, Habitação e Urbanismo; v) Ministério do Ambiente e Biodiversidade; w) Ministério da Cultura, Juventude e Desportos; II. SECRETARIAS DE ESTADO: a) Secretaria de Estado da Presidência de Conselho de Ministros; b) Secretaria de Estado das Comunidades; c) Secretaria de Estado da Cooperação Internacional; d) Secretaria de Estado do Orçamento e Assuntos Fiscais; e) Secretaria de Estado do Tesouro; f) Secretaria de Estado do Ensino Superior e Investigação Científica; g) Secretaria de Estado de Plano e Integração Regional; h) Secretaria de Estado da Cultura; i) Secretaria de Estado dos Combatentes da Liberdade da Pátria;

