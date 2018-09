Guiné-Bissau: Recenseamento eleitoral pode começar ainda esta semana  

Os 150 dos 300 kits e um conjunto de equipamentos para o registo do eleitor, que chegaram a Bissau neste domingo, foram entregues nesta segunda-feira (17.09) ao Governo guineense pela representação diplomática da Nigéria, país que se disponibilizou a fornecer esses materiais. Assim sendo, o recenseamento eleitoral pode começar ainda esta semana, como anunciou o responsável do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, Alain Sanka, sem contudo precisar uma data.

"Com a chegada dos Kits, os técnicos supervisores já foram treinados e a formação para os agentes de campo começa nesta terça-feira, o que significa que ainda no decurso desta semana iremos começar o registo do eleitoral guineense. Tínhamos previstos 3 agentes por cada Kits, para agilizar os trabalhos colocaremos 4 por cada", disse Alain Sanka à DW-África em Bissau.

Na cerimónia de entrega do material eleitoral, que decorreu na direção-geral do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral (GETAPE), o embaixador nigeriano disse que o seu país vai entregar ao todo 350 'kits', mas que "devido a questões logísticas" ainda não foram todos transportados para a Guiné-Bissau.

Incógnita sobre a data de 18 de Novembro

Para o primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, é preciso que a Guiné-Bissau crie condições para que a partir das próximas eleições legislativas, o país esteja em "condições de financiar as suas próprias eleições". O chefe do executivo guineense não fez nenhuma referência se com a chegada dos Kits a Bissau as condições para a realização pleito eleitoral estarão reunidas e se terá lugar na data oficialmente marcada, a 18 de novembro.

Aristides Gomes na cerimónia da entrega dos Kits pela representação da Nigéria em Bissau

"A melhor forma de agradecer é desta vez nós criarmos todas as condições para conservar o material doado tanto pela Nigéria, como por Timor Leste. Vamos criar condições para que ajuda seja transformada no fator de independência de autonomia em relação a própria ajuda. Criar condições para que a Guiné-Bissau tenha condições de financiar a sua própria eleição a partir dos próximos escrutínios".

Esses kits que chagaram agora a Bissau, vão juntar-se a um lote de 50 outros já fornecidos pelas autoridades timorenses. Segundo o chefe da delegação de Timor Leste na Guiné-Bissau, Tomás Cabral, apesar do seu país estar com problemas, não deixa de ser solidário com o povo guineense:

"Os equipamentos que instalamos desde as eleições de 2014, felizmente ainda estão em funcionamento. Esperamos que a equipa volte para levar a cabo este processo junto com os órgãos eleitorais da Guiné-Bissau, afim de preparar o mais rápido possível as eleições do próximo mês".

Estados Unidos apoiam Governo guineense

Ainda nesta segunda-feira, o Governo dos Estados Unidos de América deu uma contribuição de 200 mil dólares para apoiar na organização das próximas eleições legislativas na Guiné-Bissau. De acordo com um comunicado da Embaixada dos Estados Unidos para a Guiné-Bissau, a que a DW-África teve acesso, o financiamento será canalizado através do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para ajudar o "Governo e o povo da Guiné-Bissau a alcançar a meta de eleições legislativas livres, justas e transparentes".

Persistem dúvidas

A Guiné-Bissau tem eleições legislativas previstas para 18 de novembro, mas a viabilidade do escrutínio se realizar naquela data tem estado a ser contestada por partidos políticos e a sociedade civil, devido a atrasos verificados no início do recenseamento eleitoral. O recenseamento eleitoral deveria ter começado a 23 de agosto, para terminar a 23 de setembro, mas ainda não começou.

Recorde-se que a Comissão Nacional de Eleições (CNE) já defendeu que é necessário fazer um novo cronograma eleitoral.