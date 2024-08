Sissoco lamenta críticas "dos irmãos" dirigentes timorenses

Presidente guineense lamentou hoje as críticas dos "irmãos" dirigentes timorenses ao seu país. Sissoco chegou a por em causa as faculdades mentais de Xanana Gusmão e Mari Alkatiri. O PR diz que "ninguém vê Timor-Leste".

O Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, falando à imprensa nesta quarta-feira (28.08) afirmou: "Sobre as críticas dos nossos irmãos de Timor-Leste em relação à Guiné-Bissau, o que vos quero explicar é de que de facto é lamentável, mas não podemos responder. São nossos irmãos".

Sissoco colocou ainda em causa as capacidades do primeiro-ministro timorense, Xanana Gusmão, dizendo que "toda a gente sabe que se esquece", e do secretário-geral da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), Mari Alkatiri, referindo-se à idade.

Em entrevista à Lusa, por ocasião do 25.º aniversário do referendo que levou à restauração da independência de Timor-Leste, Xanana Gusmão afirmou que a Guiné-Bissau passou de golpes de Estado para golpes presidenciais desde 2014, defendendo que a CPLP tem sido demasiado passiva e deve exigir "mudanças radicais" neste país.

Primeiro-ministro timorense, Xanana Gusmão Foto: Fernando Fontes/GlobalImagens/imago images

O chefe do Governo timorense referiu ainda que a situação que se verifica há uma década na Guiné-Bissau "é uma ameaça real à democracia".

Também em entrevista à Lusa, Mari Alkatiri, cujo partido lidera a oposição em Timor-Leste, defendeu que a instabilidade naquele país se deve à "força que atua na Guiné-Bissau", que, "toda a gente sabe, é a droga".

Alkatiri defendeu que, devido àquelas situações, a Guiné-Bissau não estaria em condições de acolher, em 2025, a presidência rotativa e a cimeira de líderes da CPLP.

Sissoco: "Ninguém vê Timor-Leste"

"O que se passa numa família onde estamos, na CPLP, a Guiné-Bissau não pediu para presidir à CPLP. Não. E, depois a Guiné-Bissau de Umaro Sissoco Embaló, não é arrogância, em qualquer encontro onde estamos todos, ninguém vê Timor-Leste", referiu hoje o Presidente guineense.

Mari Alkatiri, secretário-geral da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) Foto: J. Meier

Umaro Sissoco sublinhou que não gostaria de estar a responder "aos irmãos timorenses" sobretudo por ter visitado aquele país em 2023, tendo sido galardoado com a mais alta condecoração.

"Não podem tratar a Guiné-Bissau assim. O que é mais lamentável é ver alguns partidos a congratularam-se com isto. É pena, não é Umaro Sissoco Embaló, é a Guiné-Bissau que está em causa", notou Sissico.

O Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) emitiu um comunicado a congratular-se com as observações feitas pelos dirigentes timorenses sobre a situação na Guiné-Bissau.

Umaro Sissoco Embaló afirmou que recebeu chamadas telefónicas de solidariedade dos presidentes português, Marcelo Rebelo de Sousa, de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, e do Senegal, Bassirou Diomaye Faye, com os quais abordou as críticas dos dirigentes de Timor-Leste.