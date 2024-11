Guiné-Bissau: Sissoco adia eleições legislativas

O Presidente guineense, Sissoco Embaló, anunciou este sábado (02.11) que vai decretar, na próxima semana, por sugestão do Governo, o adiamento das eleições legislativas antecipadas que tinha marcado para 24 deste mês.

Num discurso este sábado no comando geral da Guarda Nacional em Bissau, Sissoco Embaló anunciou que entre segunda-feira (04.11) e terça-feira (05.11) vai publicar o decreto para "de jure anunciar o adiamento de eleições", que, disse, "já estão adiadas de facto".

Após uma reunião com o Governo de Iniciativa presidência, o Chefe de Estado guineense, Umaro Sissoco Embaló, decidiu adiar o pleito que havia marcado para o próximo dia 24 de novembro.

A campanha eleitoral deveria começar este sábado, mas o Executivo formado pelo Presidente após dissolver o Parlamento, em dezembro do ano passado, foi ao Palácio dizer a Sissoco Embaló que não há condições técnicas para a realização das legislativas na data prevista.

"Após uma reunião de trabalho com o Secretariado Executivo da Comissão Nacional de Eleições (CNE), constatámos que a cronograma de execução não cumpriu com os prazos legais. O que significa que tecnicamente há dificuldades maiores", disse Aristides Ocante da Silva, ministro da Administração Territorial à saída da reunião com o Presidente guineense.

O Governo de Iniciativa presidencial sublinha ainda outra razão pela qual era preciso adiar a votação. "Ainda não temos a lista definitiva de partidos ou coligações que vão disputar as eleições. Tendo a lista, vai permitir a CNE proceder ao sorteio para os boletins de voto e só depois que faz a encomenda para a impressão de um milhão e centro e trinta e nove mil boletins de votos", precisou em declarações aos jornalistas.

PAI Terra-Ranka rejeita adiamento

O líder da coligação Plataforma Aliança Inclusiva (PAI-Terra Ranka), Domingos Simões Pereira, rejeitou qualquer possibilidade de as eleições legislativas de 24 de novembro serem adiadas, como tem sido proposto por setores sociais e políticos.

Domingos Simões Pereira, líder da coligação PAI Terra-Ranka rejeita o adiamento das legislativas Foto: Alison Cabral/DW

Simões Pereira fez a advertência numa cerimónia de apresentação pública do programa eleitoral da coligação PAI-Terra Ranka e dos candidatos a deputados ao parlamento.

Após a apresentação de todos os concorrentes nos 29 círculos eleitorais em que o próprio Simões Pereira aparece como cabeça-de-lista, o líder da PAI-Terra Ranka afirmou que a sua coligação "está pronta” para iniciar com a campanha eleitoral no próximo sábado, em Bissau.

Já em declarações aos jornalistas, Pereira, que é o presidente eleito do Parlamento dissolvido pelo Presidente da República em dezembro de 2023, avisou que ou o escrutínio é organizado no dia 24 de novembro ou é devolvido a governação ao PAI-Terra Ranka.