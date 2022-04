Guiné-Bissau não se conseguiu "endireitar" 10 anos depois do golpe de Estado

A 12 de abril de 2012, 15 dias antes da realização da segunda volta das eleições presidenciais antecipadas, um comando militar dirigido pelo então chefe de Estado Maior General das Forças Armadas, António Indjai, depôs o Presidente interino Raimundo Pereira e afastou do poder o primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior, candidato do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), que tinha vencido a primeira volta do escrutínio.

Os golpistas justificaram a ação militar com uma "iminente agressão" de que seriam alvo por parte dos militares estrangeiros que Gomes Júnior teria supostamente pedido à Organização das Nações Unidas (ONU).

Miguel Gama, professor universitário

Avanços por "água abaixo"

À DW, o professor universitário Miguel Gama lembra os progressos que a Guiné-Bissau tinha conseguido antes do golpe de Estado, a começar pelo reajuste salarial dos funcionários públicos e os fornecimentos regulares da corrente elétrica e de água potável aos cidadãos.

"Hoje assistimos ao encerramento de órgãos de comunicação social, assistimos a perseguições, raptos e espancamentos de pessoas; hoje assistimos a uma certa desgovernação, com altas taxas de impostos, isso tudo decorrente, realmente, das sequelas do 12 de abril", considera o estudioso.

Na sequência do 12 de abril de 2012, vários militares guineenses, incluindo o líder do golpe, António Indjai, foram sancionados pela ONU.

Nos últimos dez anos, a Guiné-Bissau realizou quatro eleições, entre presidenciais e legislativas, mas segundo o analista político Jamel Handem ainda não se conseguiu "endireitar".

Militares no quartel militar de Amura, após o golpe de Estado

"Toda a gente sabe que o crime organizado, a corrupção e a impunidade são os problemas em que nós [guineenses] nos encontramos e não conseguimos sair deles porque se generalizaram pelo país", descreve.

"Tanto os partidos políticos, como os militares, a sociedade civil, os juízes e as instituições do Estado tomaram essa via como a via de resolver os problemas pessoais e problemas das suas famílias e amigos", admite Jamel Handem.

Várias detenções

Os 10 anos do 12 de abril de 2012 são assinalados numa altura em que várias pessoas se encontram detidas pela sua alegada participação na tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro que pretenderia derrubar o Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló.

Sabino Santos, jornalista guineense

"O país está a experimentar um caminho muito perigoso, de divisão étnica-religiosa, um caminho onde há muita opressão e tortura", comenta o professor universitário Miguel Gama.

Por seu lado, o jornalista Sabino Santos aponta que a solução para travar o ciclo de instabilidade na Guiné-Bissau passa pelo respeito da legislação vingente.

"Uma das saídas para ultrapassar esta situação [de instabilidade] é o respeito às leis e também é preciso que o homem político guineense seja não só competente, mas também honesto".