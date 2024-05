Militar detido no "caso 01 de Fevereiro" morre em Bissau

Um dos militares detidos no que ficou conhecido como o "caso 01 de fevereiro" na Guiné-Bissau, morreu hoje (31.05), no hospital militar da capital guineense. De acordo com fontes judiciais e militares, Papa Fanhe, de 37 anos, "morreu na última madrugada" no Hospital Militar Central de Bissau, onde se encontrava em tratamento médico e para onde foi transferido das celas da Base Aérea de Bissalanca.

O antigo guarda-costas do ex-primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, era um dos detidos da tentativa de golpe de Estado de fevereiro de 2022 e a morte ocorre na véspera do julgamento do caso, marcado para terça-feira (04.06). O militar era capitão-de-fragata e foi um dos cerca de 50 detidos há mais de dois anos, entre civis e militares, acusados de tentativa de golpe de Estado no dia 01 de fevereiro de 2022.

Fonte familiar disse à Lusa que Papa Fanhe tinha sido autorizado pelo Ministério Público, civil, a sair da prisão "por não existirem provas contra si". A mesma fonte observou que a ordem "nunca foi respeitada" e nos últimos dias a saúde do Papa Fanhe piorou e foi transferido para o hospital, onde morreu na madrugada de hoje.

Julgamento à vista

De recordar que, no dia 01 de fevereiro de 2022, homens armados atacaram o palácio do Governo onde decorria a reunião do Conselho de Ministros, então sob a direção de Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló. Da ação morreram 11 pessoas, na sua maioria elementos do corpo de segurança dos governantes.

Papa Fanhe foi antigo guarda-costas do ex-primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes (na foto à direita). Foto: Braima Darame/DW

O Presidente guineense e o Estado-Maior General das Forças Armadas disseram tratar-se de uma tentativa de golpe de Estado, estando o julgamento de alguns dos acusados, concretamente 25 detidos, marcado para terça-feira a cargo do Tribunal Militar da Guiné-Bissau.

Entre os arguidos, que vão sentar-se no banco dos réus, estará o ex-chefe da Armada guineense, o vice-almirante, José Américo Bubo Na Tchuto, apontado pelo poder político como sendo o líder da intentona. Fonte da justiça militar explicou que dos 25 pronunciados para irem a julgamento, alguns "ainda continuam a monte". Segundo a referida fonte, só deverão comparecer na sala do julgamento, na Base Aérea de Bissalanca, 12 pessoas "entre civis e militares", às 10:00 horas (11:00 em Lisboa).