Guiné-Bissau: Jomav termina mandato sem empossar Governo

O dia das eleições legislativas na Guiné-Bissau

Longas filas no início do dia

As urnas abriram as 07h00 de domingo na Guiné-Bissau. Mais de 761 mil eleitores guineenses foram chamados às urnas para votarem nas eleições legislativas e escolherem, entre os candidatos de 21 partidos políticos, os novos representantes do parlamento do país.