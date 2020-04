Guiné-Bissau: Fernando Gomes é novo Procurador-Geral da República

"É o Senhor Fernando Gomes, nomeado Procurador-Geral da República", decretou esta quinta-feira (30.04) o Presidente Umaro Sissoco Embaló, justificando a medida com a necessidade de assegurar a continuidade do funcionamento do sistema judicial.

O advogado substitui no cargo Ladislau Embassa, que apresentou na quarta-feira a demissão ao chefe de Estado da Guiné-Bissau para cumprir com "a ética republicana", segundo afirmou.

"A seu pedido, é o Senhor Ladislau Clemente Fernando Embassa, exonerado do cargo de Procurador-Geral da República para o qual havia sido nomeado por Decreto Presidencial N° 08/2019, de 03 der julho de 2019", lê-se noutro decreto assinado na quarta-feira por Umaro Sissoco Embaló.

O novo Procurador-Geral da República da Guiné-Bissau, Fernando Gomes, é uma figura próxima do antigo primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior, pertenceu ao seu Governo e apoiou o regresso do político ao país e a sua candidatura à Presidência. Carlos Gomes não passou na primeira volta das presidenciais de 2019 e foi alvo de vários processos-crime relativos ao período em que chefiou o Executivo guineense.